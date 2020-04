Comunidade portuária doa R$ 2,5 milhões para enfrentar a Covid-19

A comunidade portuária que atua nos portos do Paraná vai comprar equipamentos e insumos médicos para ajudar no tratamento de pacientes da Covid-19 no Litoral do Estado. São R$ 2,5 milhões arrecadados para equipar o Hospital Regional, referência no atendimento de moradores dos sete municípios da região.

O governador Ratinho Junior falou sobre a importância da contribuição. “É uma iniciativa louvável da comunidade portuária e que colabora para reforço da assistência à comunidade da região”, destacou. “Com essa união de esforços, com a participação da sociedade, estaremos cada mais preparados para vencer essa pandemia”, destacou o governador.

A ajuda vem de 30 empresas, sindicatos, cooperativas e outros órgãos. Os equipamentos serão adquiridos conforme a necessidade da administração hospitalar. “A comunidade portuária se uniu porque sabe do papel fundamental que desempenha na vida da população. Neste momento de crise, o porto reforça a missão de zelar e melhorar a vida das pessoas”, destaca o presidente da empresa Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

Para agilizar a compra dos materiais foi criado uma espécie de fundo virtual. Assim, com a indicação do hospital, as empresas farão a aquisição diretamente dos fornecedores. O investimento imediato será de R$ 1,5 milhão.

União

As doações, de até R$ 100 mil, foram feitas por diferentes setores com atividades no porto. Como o Órgão Gestor de Mão de Obra (Ogmo), Cooperativas e Sindicatos de Transporte de Paranaguá, Cooperativa de Transportes de Cargas e Anexos (Coopanexo), Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens (STA), Sindicato dos Operadores Portuários (Sindop), Sindicato da Indústria e Adubos Corretivos (Sindiadubos), Sindicato das Agências de Navegação Marítima (Sindapar) e o Sindicato dos Práticos dos Portos e Terminais Marítimos do Paraná (Sinprapar).

Empresas que operam grãos no Corredor de Exportação Leste – Tibagi, Gransol, Cargill, Cimbesul, Cotriguaçu, Interalli/CBL e Centrosul – se uniram à Bunge (que opera granéis sólidos de exportação no cais oeste) e aos operadores de líquidos, Cattalini e Terin.

A Mosaic, Fortesolo, Fertipar, Copadubo, Rocha e a Harbor, que operam fertilizantes e outros granéis de importação, fazem parte do esforço junto com as empresas de transporte, como a Multitrans e a Rumo. A Marcon, que opera carga geral e veículos, integra o fundo em parceria com a Klabin (celulose e papel), Pasa (operadora de açúcar no Corredor Oeste) e TCP (contêineres).

Coalizão empresarial em prol da Saúde

Interalli/CBL, Tibagi, Gransol, Cargill, Bunge, Centrosul, Cotriguaçu e Cimbesul – Granéis sólidos para exportação

Cattalini e Terin – Granéis líquidos

Rocha, Fortesolo, Fertipar, Copadubo, Harbor, Mosaic – Importação de fertilizante

Multitrans – Armazéns e transporte de fertilizante

Rumo – Transporte ferroviário

Marcon – Veículos, carga geral e granéis

Klabin – Celulose e pape

Pasa – Exportação de açúcar

TCP – Contêineres

Ogmo – Órgão Gestor de Mão de Obra

Sindapar – Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Paraná

Cooperativas e Sindicatos de Transporte de Paranaguá

Coopanexo – Cooperativa de Transportes de Cargas e Anexos

Sindiadubos – Sindicato da Indústria e Adubos Corretivos

Sindicam Paranaguá – Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens

Sinprapar – Sindicato dos Práticos dos Portos e Terminais Marítimos do Paraná

Sindop – Sindicato dos Operadores Portuários