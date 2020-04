Concurso seleciona 2,4 mil policiais militares e bombeiros

Os interessados em participar do concurso público para preenchimento das 2,4 mil vagas para soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros podem se inscrever até as 17 horas do dia 4 de maio pelo portal do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. A data da Prova de Conhecimentos, prevista para 28 de junho, pode ser alterada por conta das medidas de prevenção e combate ao Coronavírus (Covid-19).

A confirmação da inscrição está sujeita ao pagamento da taxa (R$100,00) ou com o comprovante de isenção dos candidatos que solicitarem o recurso. O boleto deve ser pago na rede bancária ou casas lotéricas até 5 de maio. Nos municípios em que esta data acontecer em um feriado, o pagamento deve ser feito até o último dia útil anterior a esta data. O requisito mínimo para participar do certame é ter no máximo 30 anos até o primeiro dia de inscrição.

No ato da inscrição o candidato deve selecionar a cidade em que deseja fazer os testes. Após a confirmação da inscrição, é necessário que acompanhe atentamente o portal do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná para se informar sobre as datas dos testes e demais alterações, caso ocorram.

Seleção

São ofertadas 2 mil vagas para policial militar e 400 vagas para Bombeiro Militar. O concurso é composto pela Prova de Conhecimentos, Exame de Capacidade Física (Ecafi); Exame de Sanidade Física (Esafi); Avaliação Psicológica (AP) e Investigação Social (IS).

A Prova de Conhecimentos está prevista para 28 de junho de 2020, às 13 horas, nas cidades de Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Paranaguá, Paranavaí, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Esta prova é de caráter eliminatório e classificatório, composta por questões objetivas (60) e discursiva (redação). As questões objetivas são relacionadas a assuntos das áreas de Raciocínio Matemático, Língua Portuguesa, Geografia, História, Informática e Legislação (Estatuto da criança e do Adolescente – ECA).

Após a aprovação em todas as etapas previstas em edital, o candidato participa de Curso de Formação de Soldados (CFSd), que contempla matérias ligadas à Deontologia Policial Militar; Legislação Especial e Institucional; Metodologia Científica; Noções de Direito Constitucional e Civil; Polícia Comunitária; Defesa Pessoal; e Direitos Humanos, entre outros. Nesse período, o soldado de segunda classe recebe uma bolsa-auxílio de R$ 1.933,63. Com a formação, o aluno será promovido a soldado de primeira classe e passa a receber salário inicial de R$ 4.263,67.

As 2,4 mil vagas serão regionalizadas. Na categoria Polícia Militar, para a Capital e Região Metropolitana são 890 vagas; para a região de Londrina há 270 vagas; para a região de Maringá são 290 vagas; para a região de Ponta Grossa são 305 vagas e, para a região de Cascavel, 245 vagas. Na categoria Corpo de Bombeiros, são 100 vagas para a Capital e Região Metropolitana; 200 vagas para a região de Londrina e 100 vagas para a região de Cascavel.