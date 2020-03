Confira dicas de série para assistir durante período de quarentena

Com a pandemia de coronavírus, a orientação dos órgãos de Saúde é de confinamento voluntário. Para ocupar o tempo livre até que a situação se normalize, separamos 10 indicações de séries dignas de maratona. Confira:

1 – Dark (2017 – presente)

O desaparecimento recente de duas crianças em uma pequena cidade alemã remete à acontecimentos idênticos ocorridos há 33 anos e coloca quatro famílias no centro de uma teia de mistérios envolvendo uma misteriosa caverna, uma usina nuclear suspeita e um estranho homem recém chegado na cidade.

Um misto de suspense, mistério e ficção científica. Para quem curte cenários sombrios, viagens no tempo e uma trama complexa, que às vezes parece fundir a nossa cabeça, Dark é um prato cheio.

2 – House of Cards (2013 – 2018)

Em um drama sobre as consequências do poder e da corrupção, Francis Underwood (Kevin Spacey) está sedento por sucesso e nada o detém. Trata-se de uma história onde são ultrapassados os limites para satisfazer o desejo de um homem que ambiciona governar o mundo.

Depois de muita polêmica, encerrou a sua última temporada sem o seu impiedoso protagonista determinado a se manter no topo da política americana, inovando e surpreendendo seus fãs.

3 – Mad Men (2007 – 2015)

Ambientada na década de 1960, Mad Men retrata o mundo da publicidade em seus primórdios. O diretor de criação Don Draper, vivido por Jon Hamm, é o protagonista desta história que apresenta os bastidores do mercado de publicidade em um momento de grande mudança nos Estados Unidos. Bastante elogiada pela representação da época e por atuações memoráveis, a série foi vencedora de 15 Emmys e 4 Globos de Ouro, tendo recebido ainda o Emmy de série dramática de destaque por quatro anos consecutivos.

4 – Black Mirror (2011 – presente)

O nome Black Mirror se refere à tela dos aparelhos eletrônicos como celulares e computadores. Esta é uma das séries mais populares que começaram na TV e foram compradas pela Netflix. Apresenta um formato inovador ao estar centrada na temática sem se prender a uma única história. Cada episódio traz um universo de ficção científica diferente, sempre futurístico, sempre focado em como as tecnologias influenciam as nossas vidas e sempre chocante.

5 – Sherlock (2010 – presente)

Holmes é ajudado pelo seu amigo Dr. John Watson, um médico que retorna à Inglaterra depois de servir como médico no exército britânico na Guerra do Afeganistão.

Sherlock persuade a todos com seu excelente intelecto e suas habilidades de observação e dedução. Com as suas aventuras sendo documentadas no blog de Watson, Holmes se torna uma celebridade relutante e seus casos, assim como sua vida excêntrica, são mostrados na imprensa. Tanto pessoas comuns como o governo pedem a sua ajuda. Com atuações brilhantes, a série da BBC deixa sempre um gostinho de quero mais e segue agora para a sua quinta temporada.

6 – Fargo (2014 – 2017)

Baseada no filme do mesmo nome, Fargo é uma série de humor negro que segue a vida e os crimes de várias pessoas diferentes. Cada temporada da série conta uma história separada, mas todas têm alguma ligação com a cidade de Fargo, na Dakota do Norte, na América. Essa série já ganhou vários prêmios da televisão.

7 – Sex Education (2019 – presente)

Essa comédia dramática lançada em 2019 trata de um tema tabu na adolescência: a sexualidade. Otis Milburn é filho de terapeutas sexuais e, por ter passado a infância ouvindo as consultas da mãe, acredita entender bastante do assunto, a ponto de abrir uma “clínica”, junto dos amigos Maeve e Eric, para atender os colegas de escola. O problema é que toda essa desenvoltura teórica ao falar de sexo se contrapõe à sua extrema timidez.

8 – Boneca Russa (2019 – presente)

Estreando em 2019, a comédia dramática Boneca Russa agradou muito o público e a crítica. Misteriosamente Nadia é obrigada a reviver indefinidamente a noite da festa de seu aniversário e, a cada nova tentativa, busca entender o que é preciso fazer para dar um fim nessa rotina repetitiva.

9 – Stranger Things (2016 – presente)

Esta série de ficção-científica e terror é ambientada na década de 1980. Stranger Things está repleta de referências e homenagens às produções daquela época. Quando o menino Will desaparece nos bosques da pequena cidade de Hawkins, em Indiana, os seus amigos e familiares embarcam em uma busca desesperada. Com a ajuda de uma estranha menina com poderes telecinéticos, os nossos heróis encontram a passagem para um mundo desconhecido e assustador. Criada pelos irmãos Duffer, Stranger Things recebeu duas indicações ao Globo de Ouro por sua primeira temporada.



10 – Breaking Bad (2008 – 2013)

Após descobrir um câncer no pulmão, o endividado professor de química Walter White decide desenvolver metanfetamina com um ex-aluno para pagar as dívidas e dar uma vida melhor aos filhos. Com um protagonista extremamente duvidoso, a série rapidamente se tornou sucesso de público. Até entrou para o livro Guinness World Records como a série com a melhor avaliação da crítica de todos os tempos. Recebeu 16 Emmys e 2 Globos de Ouro.

***Todas as séries da lista estão disponíveis na plataforma de streaming Netflix***