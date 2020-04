Convênios: Unioeste volta receber recursos da Fundação Araucária

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) conseguiu de volta a certidão negativa de débito do Governo do Estado. Em razão disso, a Instituição recebeu recursos no montante de R$ 300.800,00 referentes às parcelas de cinco convênios que haviam sido provisoriamente suspensos devido a falta da certidão.

Convênios Contemplados

Considerando a regularização de parcelas pendentes, a Fundação Araucária já efetivou os repasses para conclusão dos seguintes projetos: Programa Institucional Bolsa-Técnico que tem como objeto o apoio aos laboratórios multiusuários da Unioeste (fase IV); Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – Bolsas PIBIC e PIBITI da Unioeste – 2018-2019; Programa de Ações afirmativas e Inclusão Social da Unioeste- Programa institucional de apoio a Inclusão Social Pesquisa e Extensão Universitária cuja meta principal a ser alcançada é incentivar a formação de recursos humanos para a pesquisa e a extensão universitária, direcionadas a temas de interesse social, além da promoção a inserção dos estudantes em atividades científicas, tecnológicas e/ou inovação; Programas e aplicativos para a criação de objetos digitais de ensino-aprendizagem: do mapeamento de possibilidades pedagógicas em aulas de espanhol como língua estrangeira – a meta é apoiar o fortalecimento e o avanço da pesquisa científica, tecnológica ou de inovação, incentivando atividades de desenvolvimento e por fim o Programa de Bolsas de Pós-Doutorado que tem como objetivo principal apoiar o fortalecimento e o avanço da pesquisa científica, tecnológico ou de inovação, incentivando atividades de desenvolvimento que apresentem perspectivas de promover avanços tecnológicos ou que sejam de alta relevância social e estratégico para o Estado do Paraná.