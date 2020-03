Coro Serprati surpreende o público em apresentação especial ao Dia das Mulheres

A música traz alegria e desperta emoções. Ela foi a escolhida pela Prati-Donaduzzi para comemorar o Dia Internacional da Mulher com a comunidade local. Integrantes do Coro da Sociedade Esportiva Recreativa Prati-Donaduzzi (Serprati) realizaram uma apresentação diferenciada no último sábado (7) no shopping Panambi em Toledo. Quem estava curtindo o momento de lazer no espaço foi surpreendido pelos coralistas que iniciaram o “flash mob” em meio ao público.

A ação fez parte das atividades programadas pela indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi para homenagear as mulheres. Durante a semana uma programação especial marcou a data na empresa. Já a apresentação cultural evidencia a aproximação da Prati com a comunidade de Toledo, já que há 26 anos a indústria farmacêutica atua no município.

Para que tudo desse certo houve muita preparação, conforme conta a coralista Grasiele Alves de Oliveira. “Sempre ensaiamos bastante para mostrar o nosso melhor. Foi maravilhoso perceber o olhar atento das pessoas e a felicidade de quem estava nos assistindo”, revela ao salientar que o repertório era composto por canções de diversas culturas e gêneros.

O regente do Coro Serprati, Gerson Giese, afirma que a música tem poder de união. “Toda iniciativa que vai ao encontro do público é um desafio novo. As pessoas gostam de música, elas se emocionam e o Coro Serprati cresce porque consegue, através da música, conversar com as pessoas”, avalia.

Bis!

Lourival de Lima é colaborador de um estabelecimento do shopping há mais de 10 anos e se empolgou com a apresentação dos coralistas. Ele pediu bis e fez questão de dizer que queria a música ‘Fundo da Grota’ (Baitaca). O coro atendeu e todos cantaram a música em clima de descontração. “Gosto muito de música, ainda mais das que são da cultura gaúcha. Quando eu ouvi a cantoria fiz questão de prestigiar e participar”, revela Lima.

Incentivo

A indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi apoia, por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, o Coro Serprati. O projeto acontece em parceria com a Sociedade Esportiva Recreativa Prati-Donaduzzi (Serprati) e é estendido aos colaboradores da indústria com o objetivo de aprenderem sobre a música. Além do Coral também há a possibilidade de participação do projeto Solos e da Banda.

Os integrantes são incentivados a se apresentarem em eventos internos e também para a comunidade. O projeto também evidencia a preocupação da empresa com o bem-estar do colaborador, já que a música proporciona relação direta com a saúde.