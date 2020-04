Coronavírus: Saúde registra o 7º caso da Covid-19 em Assis Chateaubriand

A Secretaria de Saúde confirmou o sétimo caso do novo coronavírus em Assis Chateaubriand, na manhã desta segunda-feira (13). A pessoa infectada pela Covid-19 é uma mulher de 52 anos de idade, que não faz parte do grupo de contato dos demais já positivados e não tem histórico recente de viagem ao exterior – o que configura como transmissão comunitária, ou seja, a doença foi contraída dentro do próprio município.

A paciente começou a apresentar sintomas no último dia 9, quando entrou em isolamento domiciliar a espera do resultado do exame laboratorial, que hoje oficializou como positivo. Ela não chegou a ser hospitalizada e o caso seguirá sendo acompanhado pela equipe da Vigilância Epidemiológica, tendo que se manter em isolamento durante o período de tratamento.

Em conversa com a mulher, a Secretaria Municipal de Saúde coletou informações de quais foram seus contatos próximos, que também serão acompanhados, orientados a permanecerem em quarentena e, caso apresentem sintomas, também passarão por avaliação médica e será feito o hemograma para análise laboratorial.

Dos outros 6 casos confirmados, apenas uma senhora de 70 anos continua internada, enquanto que os demais pacientes estão em tratamento e apresentam quadros clínicos estáveis.