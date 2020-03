Covid-19: Serviços em funcionamento na Unioeste

Por conta do novo coronavírus (Covid-19), a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) suspendeu aulas e atividades, dispensando alunos e servidores além de sugerir que todos permaneçam em casa para um melhor estar de todos. Desta forma, os serviços dentro da Universidade estão sendo gradativamente reduzidos, mantendo somente o essencial.

Confira o que está funcionando em cada campus:

Em todos os cinco campi, continuam funcionando os serviços de segurança e limpeza, em regime de escala. No campus de Cascavel, as Clínicas continuam funcionando (tanto a odontológica quanto a de reabilitação física), diminuindo as atividades e sendo fonte de informação, buscando conscientizar os pacientes. A farmácia escola também segue funcionando, atendendo a população que procura medicamentos, além do trabalho laboratorial na produção de Álcool gel, para atender a demanda interna da Unioeste e do Huop. Além disso, ainda funcionam em escala: o biotério, setores de compras, financeiro e direção acadêmica. O portão principal continua aberto para que professores possam continuar suas pesquisas.

Em Toledo, a partir de segunda-feira (23) os portões estarão fechados. Atividades laboratoriais que não implicam em mais de uma pessoa terão seu pedido analisado, se adequado. Materiais estão sendo emprestados para dar continuidade aos trabalhos em casa. A recomendação é expressa que todos fiquem em casa.

No campus de Foz do Iguaçu, tudo está paralisado, exceto segurança. Os trabalhos serão feitos remotamente. Além disso, casos específicos e urgentes vão ser atendidos pela secretaria acadêmica, ainda assim com horário agendado. Recentemente foi lançado nas redes sociais do campus os telefones de atendimento dos setores.

Marechal segue o ritmo dos outros campi e está com acesso restrito. Apenas com trabalhos essenciais. Vigias, faxineiras e trabalhos nas estações experimentais.

Em Francisco Beltrão a Secretaria Administrativa está em sobreaviso, para atender eventuais demandas emergenciais relacionadas ao envio e recebimento de documentos, contratação de serviços e compras, e disponibilização de materiais de almoxarifado. Os serviços de Vigilância, Transportes, Manutenção e Conservação, Recursos Humanos, Informática, Financeiro, Biblioteca e Secretaria acadêmica seguem funcionando em escala e home office.

Desta forma, toda a Universidade segue mobilizada até que o vírus seja controlado e o mínimo de pessoas sejam prejudicadas. A Unioeste ainda recomenda que todos sigam as orientações e permaneçam em isolamento, mantendo os costumes básicos de higiene e prevenção.

