Crianças aprendem com atividades do EducaTrânsito

Nada como uma aula diferente para mexer com a rotina das crianças e causar aquele alvoroço. Assim foi a aula inaugural que marcou o início das atividades do Programa EducaTrânsito em 2020. Os alunos do quarto ano da Escola Municipal Alberto Santos Dumont tiveram a oportunidade de estudar com uma figura diferente do professor na manhã desta terça-feira (3): um Guarda Municipal.

Em um diálogo didático e descontraído, o GM Rafael Fonseca, coordenador do EducaTrânsito, conseguiu trabalhar noções de trânsito com as crianças. Assim elas entenderam de forma mais ampla os vários elementos que compõem o nosso trânsito, que além dos meios de transporte, também fazem parte as pessoas que circulam das mais diferentes formas: como pedestres, condutores, ciclistas ou até mesmo passageiros. “Nessa idade eles começam a ter uma noção mais apurada do que é certo e do que é errado. Então aproveitamos para fazer a iniciação deles para a vida no trânsito, já que todos já estão envolvidos de alguma forma. Para isso abordamos situações simples, desde a maneira segura para se posicionar como passageiro até os equipamentos de segurança indicados para o ciclista. Nossa intenção é abranger as 36 escolas municipais durante o ano”, comenta o coordenador.

O Secretário de Segurança e Trânsito, Tenente Coronel Oscar Monteiro, acompanhou a primeira aula do EducaTrânsito e destacou a importância do Programa. “De uma forma ampla, geral e irrestrita, além de causar um reflexo imediato em suas famílias, nós vamos ver os resultados quando esses alunos entrarem numa autoescola para as primeiras aulas de trânsito e no veículo. Com certeza nesse dia vão lembrar do Fonseca e do dia que esteve em sala de aula passando as informações. Trânsito tem regras para todos os usuários, seja estando com os veículos, seja estando como pedestres”, enfatiza Monteiro.

A estudante Maria Vitória Ostroski de Oliveira, de 8 anos, disse ter aprendido muito com a aula de hoje. “Eu gostei bastante, pois aprendemos coisas legais. Ele ensinou o jeito de fazer a coisa certa no trânsito. Se a gente não se comportar no trânsito pode custar a nossa vida”, disse convicta a jovem.

Os colegas de Maria Vitória também realizaram uma atividade prática nos arredores da escola e garantiram que aprenderam muitas coisas sobre sinalização e comportamentos nas vias e veículos. A Professora da turma, Vera Lúcia Senger comentou que em duas ocasiões seus alunos já foram premiados por fazer desenhos e frases criativas para o Programa. Ela elogiou o EducaTrânsito e disse que a proposta é muito interessante, pois proporciona aos alunos uma visão mais ampla sobre o trânsito. “Fazemos reuniões com os pais e eles sempre querem saber o que teve na escola [após o EducaTrânsito] que fez os filhos mudarem tanto o comportamento em relação ao trânsito. A maioria sai daqui e acaba chamando a atenção dos pais quando percebem algo errado”, relata a professora.

Ela disse que no dia a dia são trabalhadas mais as questões do “não correr, forme fila, respeitar o colega”, mas com essa aula da Guarda Municipal, por se tratar de um assunto diferente e pessoas novas para trabalhar eles acabam assimilando melhor o conteúdo. “Logo depois da palestra eles já tem uma noção do que é certo e errado. Então eles contam tudo que acontece na vida deles, como os pais são no trânsito. Nós temos o conteúdo de meios de transporte, eles já chegam com bagagem nessa fase”, acrescenta a professora.

Educatrânsito

O Programa EducaTrânsito iniciou como um projeto do Departamento de Trânsito e Rodoviário (Deptrans) da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, procurando atender a necessidade de campanhas de educação para o trânsito voltadas ao público infantil. Assim, além das orientações que as crianças recebem dos responsáveis, os Guardas Municipais irão abranger e reforçar ensinamentos para que visem sua segurança no trânsito, tanto como pedestres, ciclistas ou passageiros de veículos.

Ao longo dos últimos seis anos, o EducaTrânsito já atendeu cerca de oito mil estudantes do Município de Toledo, abrangendo a rede municipal e particular de ensino. Para 2020 a expectativa é de atender 74 turmas do 4º ano do Ensino Fundamental, contemplando mais de 1600 estudantes da Secretaria Municipal de Educação, além das escolas particulares que abrirem as portas ao Programa.

Escolas particulares também podem solicitar a intervenção dos integrantes do Programa, basta ligar no (45) 3378-8500 e agendar uma palestra no setor de Educação para o Trânsito.