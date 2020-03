Curitiba atrai novos profissionais da Tecnologia vindos do interior do Paraná

A expansão no setor de tecnologia em Curitiba tem atraído mais que investidores, startups e inovações. O mercado busca por profissionais especializados que desejam ter qualidade de vida além do crescimento profissional inerente ao setor na cidade. A capital paranaense desponta como uma das mais promissoras no país e foge do eixo Rio-São Paulo, o que a torna um dos polos mais atrativos para profissionais que desejam sair do interior do Paraná.

É o caso de Guilherme Bueno Peresini, natural de Santo Antônio da Platina, a 350 km de Curitiba. O jovem de 27 anos sempre teve interesse na área de Tecnologia e chegou a trabalhar em algumas empresas do setor em sua cidade natal, mas percebeu que o interior não oferecia tantas oportunidades quanto a capital. “Hoje em dia, as empresas da minha cidade tentam segurar os recém-formados da faculdade. Os profissionais até trocam de empresa, mas ficam na cidade mesmo. Eu estava em uma dessas empresas de tecnologia há oito anos e percebi que já não havia mais tanta perspectiva de crescimento. Foi quando eu comecei a procurar vagas em Curitiba para crescer profissional e financeiramente”, comenta.

Há três meses Guilherme encontrou a oportunidade perfeita para atingir seus objetivos na empresa de tecnologia Gateware. “Aqui em Curitiba tem muitas vagas porque o mercado está aquecido. As tecnologias são sempre bem recentes e as empresas buscam pela inovação. Eu tenho experiência na área de tecnologia que vivenciei no interior, mas sei que posso crescer muito mais aqui. Estou trabalhando, estudando e procurando novos conhecimentos. O principal objetivo é o crescimento profissional, porque o crescimento financeiro vem como consequência”, aponta.

De acordo com um relatório divulgado e elaborado em 2019 pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), a demanda de empregos em Tecnologia será de 420 mil profissionais entre os anos de 2018 a 2024. Isso quer dizer que serão 70 mil profissionais a cada ano, o que sugere para a necessidade de formação profissional a um curto prazo. Ainda de acordo com esse relatório, o Brasil forma 46 mil pessoas com perfil tecnológico por ano. Ou seja, o mercado brasileiro ainda não consegue suprir a demanda de mão-de-obra.

Buscar por formação profissional é o requisito básico para quem deseja trabalhar na área de Tecnologia, mas outros fatores auxiliam no processo de contratação. Para Francisco Luiz Ferreira, diretor executivo da Gateware, é necessário ter comprometimento para conseguir experiência prática no ramo. “O mercado de Curitiba tem profissionais com boa formação, mas poucos tem experiência prática. Algumas empresas buscam por profissionais com carreira estabelecida, mas a demanda por recém-formados ou com senioridade Júnior é alta. Aqui, na Gateware, temos muitas oportunidades para quem deseja crescer profissionalmente”, comenta.