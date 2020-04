Curso online ensina sobre energias renováveis e uso de biogás

O Projeto GEF Biogás Brasil, apoiado pelo Sebrae-PR, lança no dia 04 de maio o Curso de Fundamentos do Biogás. As aulas se direcionam aos principais aspectos da produção e do uso do biogás para geração de energia elétrica e térmica, além de sua conversão em biometano, que pode ser utilizado como combustível para meios de transporte, injetado na rede de gás natural ou ainda usado como gás industrial.

A capacitação remota é voltada para profissionais que atuam ou desejam atuar na área de energias renováveis e também para estudantes de áreas diversas relacionadas ao setor. As 40 horas do curso incluem fóruns, avaliações, questionários, videoaulas e produções compartilhadas e individuais. Interessados podem se inscrever até dezembro deste ano e terão 90 dias, a partir da data de inscrição, para finalizarem as aulas. Após essa etapa, receberão um certificado de conclusão do curso.

Para a consultora do Sebrae-PR, Suelen Suzuki, a formação oferecida é uma ação importante no âmbito da iniciativa promovida pelas instituições de discutir o biogás no Paraná.

“Vejo que a participação no curso é benéfica aos atores do ecossistema na medida em que o curso promove a disseminação e a discussão de conceitos importantíssimos para quem faz ou quer fazer parte dessa cadeia. Balizar informações e desmistificar alguns conceitos é base importante para o trabalho posterior de implementação de novos projetos de utilização do potencial de biogás. Nesse sentido, o curso é um primeiro passo importante para a construção desse entendimento”, analisa.

A designer instrucional do curso, Iara Bethania Rial Rosa, reforça a importância prática do material disponibilizado como uma ferramenta de difusão de informações fundamentais para o setor de biogás.

“Este curso é um primeiro passo para alguém que pretende se tornar um projetista de biogás, um gestor público que planeja a implementação de projetos executivos de biogás ou qualquer profissional que planeje aprofundar seus conhecimentos na área”, ressalta Iara, que é analista de capacitação da UNIDO em parceria com o Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás).

O curso foi elaborado pelo CIBiogás em colaboração com a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido) e integra as ações de capacitação do Projeto GEF Biogás Brasil. O Sebrae/PR é parceiro na execução do Projeto, que é coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

O Projeto GEF Biogás Brasil oferece apoio técnico para conversão de resíduos orgânicos em energia ou combustível renovável, além de suporte na criação de modelos de negócios e assistência especializada sobre financiamento e políticas públicas referentes ao setor.

Interessados no curso podem se inscrever através do site do Projeto GEF Biogás Brasil: https://www.gefbiogas.org.br/cursos. A ementa do curso também está disponível no site. Dúvidas podem ser encaminhadas para [email protected]