Dinheiro da Assembleia vai garantir leitos de UTI e equipamentos por 30 dias, diz Traiano

A Assembleia Legislativa do Paraná está participando diretamente do esforço dos paranaenses para enfrentar a ameaça do novo coronavírus. Na manhã desta terça-feira (7) o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, assinou com o governador Ratinho Junior, a formalização da transferência de recursos do Fundo de Modernização da Assembleia Legislativa para Fundo de Estado da Saúde.

Traiano destacou que os recursos da Assembleia, “que somam um total de R$ 37,7 milhões, vão garantir a manutenção de leitos de UTIs e enfermarias, bem como a aquisição de equipamentos para os profissionais de saúde que atuam na linha de frente no enfrentamento ao Covid-19 no Estado por um período de 30 dias, quando deveremos estar enfrentando o período mais crítico da pandemia”.

O governador enfatizou a disposição da Assembleia de participar da luta contra a doença. “A Assembleia, com sua Mesa Diretora, com o seu presidente Traiano, com o 1º secretário, deputado Romanelli, desde o início da crise se colocou na linha de frente para fazer esse enfrentamento. Eu quero fazer um agradecimento a todos os deputados, independente do posicionamento político, pela disposição de ajudar o Paraná a enfrentar esse desafio que é de todos”, disse Ratinho Junior.

Segundo Traiano, ao transferir recursos para o governo do Estado para combater o coronavírus, “a Assembleia, que vem aprovando em regime de urgência todas as matérias encaminhadas pelo governo do Estado para combater a pandemia e amenizar o sofrimento dos paranaenses, dá mais uma demonstração de seu engajamento nessa luta”, acrescenta o presidente da Assembleia.

A cerimônia de assinatura da transferência dos recursos teve a presença do governador, do deputado Traiano, do deputado Romanelli, do líder do governo, Hussein Bakri, do vice-líder Thiago Amaral, de secretários de Estado, como o chefe da Casa Civil, Guto Silva, e a participação virtual, por video-conferência, dos deputados.