Doses da vacina da gripe acabaram em Cafelândia

A Secretaria de Saúde de Cafelândia comunica a população que as vacinas da gripe estão indisponíveis. Somente na quinta-feira (16), com o início da 2ª fase da campanha, 400 pessoas foram imunizadas.

A enfermeira da Epidemiologia, Nelsi Ap. Santos Nunes, falou sobre a campanha. “Estamos felizes com o número de pessoas que estão procurando a vacina. Na primeira fase, atingimos a meta em pouco tempo tanto dos profissionais de saúde, quanto dos idosos. Agora precisamos aguardar a chegada de mais doses para continuarmos vacinando o público da segunda fase da campanha”, fala Nelsi.

A secretária de Saúde, Eliane Schimitt, explicou sobre o término da vacina. “A 10ª Regional de Saúde manda para nós fracionadas conforme tem disponível no estoque deles. Portanto, devemos aguardar a chegada de mais doses para continuarmos com a campanha que está sendo um sucesso em nosso município. Assim que estiver disponível, vamos avisar a população através dos meios de comunicação”, explica Eliane.

Para quem precisa atualizar o cartão de vacinas com doses de Hepatite, Sarampo, Febre Amarela, entre outras, basta ir até o Centro de Convivência do Idoso ao lado da APMI, das 08h às 19h. Lembrando que neste local são atendidas apenas as pessoas acima de 15 anos.

Crianças

Para as mamães e papais que precisam levar o filho para tomar as vacinas de rotina, é preciso ligar agendando no Centro de Saúde (45) 3241-1708 para não tenha aglomeração.