Duas receitas para fazer durante o fim de semana, para um só

A quarentena trouxe um benefício que não se pode comprar: tempo. Mesmo trabalhando em home office, a economia de tempo com o deslocamento, nos faz ter tempo livre. Para aproveitá-lo de maneira saborosa e nutritiva, separamos duas receitas: uma versão rápida do clássico Bouef Bourguignon e uma deliciosa receita vegetariana.

Boeuf Bourguignon na Pressão

Esta versão mais rápida da clássica receita francesa é ideal para quem mora sozinho preparar, porcionar e congelar. Aí, no dia da correria, é só descongelar uma porção e escolher se vai ter bourguignon com polenta, cuscuz marroquino, purê de batata ou macarrão.

Ingredientes:

500 g de músculo

½ xícara (chá) de vinho tinto

2 folhas de louro

4 ramos de tomilho

Modo de preparo:

Corte o músculo em cubos médios de cerca de 3 cm e transfira para uma tigela. Junte as folhas de tomilho, o louro e o vinho. Leve à geladeira para marinar por, no mínimo, 1 hora (se preferir, deixe a carne marinando na noite anterior ao preparo).

Ingredientes:

200 g de cogumelos-de-paris frescos

1 cenoura

1 talo de salsão (sem as folhas)

½ cebola

2 dentes de alho

2 colheres (sopa) de bacon em cubos (25 g)

½ colher (sopa) de extrato de tomate

1 colher (sopa) de farinha de trigo

azeite a gosto

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

salsinha picada a gosto para servir

Modo de preparo:

Descasque e corte a cenoura em meias-luas grossas; descasque e pique fino a cebola e os dentes de alho; lave, seque e corte o salsão em fatias grossas, na diagonal.

Sobre outra tigela, passe os cubos de carne por uma peneira, pressionando bem com uma espátula para escorrer a marinada — no total, você vai precisar de 1 ½ xícara (chá) do líquido para cozinhar o ensopado. Se necessário, complete com água.

Volte a carne para a tigela da marinada (nem precisa lavar), tempere com sal e pimenta a gosto, salpique com a farinha e misture com as mãos para envolver todos os cubos — essa técnica se chama singer e serve para engrossar o molho.

Leve a panela de pressão (sem a tampa) ao fogo médio. Quando aquecer, regue com 1 colher (sopa) de azeite e doure os cubos de carne, em etapas, sem amontoar — se colocar tudo de uma vez só, a carne vai cozinhar no vapor em vez de dourar e o resultado será um ensopado menos saboroso. Transfira a carne dourada para uma travessa e repita com o restante, regando a panela com azeite a cada leva.

Mantenha a panela em fogo médio, acrescente o bacon e mexa até começar a dourar. Junte a cebola, tempere com uma pitada de sal e refogue por 2 minutos, até murchar. Adicione o alho, o extrato de tomate e mexa por 1 minuto. Junte a cenoura e o salsão, regue com o líquido reservado da marinada (com as ervas) e misture bem para incorporar o sabor do refogado. Volte a carne para a panela e tempere com sal e pimenta a gosto e misture bem.

Tampe a panela de pressão e aumente o fogo. Quando começar a apitar, deixe cozinhar por 25 minutos em fogo baixo. Enquanto isso, com um pano de prato úmido (ou papel-toalha), limpe os cogumelos — evite lavar sob água corrente, eles absorvem a água e perdem sabor. Corte cada cogumelo ao meio (se estiverem muito grandes, corte em quartos).

Após os 25 minutos, desligue o fogo da panela de pressão e deixe o vapor sair completamente antes de abrir a tampa. Misture os cogumelos, volte a panela ao fogo médio e deixe cozinhar por mais 5 minutos, sem tampar. Desligue e sirva a seguir, com salsinha picada.

Risoto de funghi para um

Risoto para uma pessoa compensa? Ô, se compensa! Para deixar esta receita ainda mais prática, a dica é ter no congelador cenoura ralada e salsão picado, que vão direto para a panela quente.

Ingredientes:

½ xícara (chá) de arroz para risoto

¼ de xícara (chá) de funghi seco

¼ de cebola

2 colheres (sopa) de cenoura ralada

1 colher (sopa) de salsão picado

1 dente de alho

2 colheres (sopa) de vinho tinto

1 xícara (chá) de água fervente

1 ½ colher (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de manteiga

¼ de xícara (chá) de queijo parmesão ralado

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

salsinha picada a gosto para servir

Modo de preparo:

Numa tigela, coloque o funghi e cubra com 1 xícara (chá) de água fervente (ferva na panela em que vai preparar o risoto). Deixe hidratar por 5 minutos, enquanto prepara os outros ingredientes.

Descasque e pique fino a cebola e o alho. Pique e meça o salsão. Pique também a salsinha, uns 3 raminhos. Rale o queijo e reserve. Rale e meça a cenoura.

Apoie uma peneira sobre uma jarra medidora e escorra o funghi hidratado, pressionando delicadamente com uma colher para extrair todo o líquido. Junte água filtrada ao líquido da jarra até completar 500 ml e reserve — esse vai ser o caldo para o cozimento do risoto. Transfira os cogumelos para a tábua e corte em pedaços médios.

Leve uma panela média ao fogo médio. Quando aquecer, regue com 1 colher (sopa) de azeite, acrescente a cebola, tempere com uma pitada de sal e refogue por 2 minutos, até murchar. Junte a cenoura, o salsão e mexa por mais 2 minutos. Acrescente o funghi, o alho e misture por mais 1 minuto.

Regue com mais ½ colher (sopa) de azeite, junte o arroz e misture bem para envolver todos os grãos. Tempere com sal e pimenta a gosto.

Abaixe o fogo, regue com o vinho e mexa até secar. Acrescente 1 xícara (chá) do caldo de funghi reservado, misture e deixe cozinhar até começar a secar novamente — isso leva aproximadamente 5 minutos (nesta primeira etapa, não precisa ficar mexendo).

Regue com a metade do líquido restante e misture até secar. Repita o procedimento até que o risoto fique no ponto: ele deve estar bem cremoso, com os grãos al dente, ou seja, ainda firmes. Não deixe o caldo secar completamente: o risoto deve ficar úmido.

Desligue o fogo, misture a manteiga e o queijo parmesão ralado e sirva a seguir com salsinha picada a gosto.

