Duelo Cascavelense e clássico regional de futebol suíço farão as semifinais no Jussara/Panorama

A briga pelo título do 25º Campeonato Regional de Futebol Suíço dos Jardins Jussara e Panorama em Assis Chateaubriand, “Taça Arena Sports 2020”, será entre equipes de Cascavel, Umuarama e Goioerê.

A definição aconteceu na tarde deste domingo (15), quando aconteceram as quartas de finais da competição. Os destaques ficaram por conta das equipes de Cascavel, que venceram seus compromissos e farão um dos duelos das semifinais e a desclassificação da única equipe da casa na competição, o atual campeão, China/Ramal Bonito.

Na partida que abriu a rodada, a AGV/Vila Norte de Cascavel manteve sua invencibilidade, ao golear a Casa e Piscina de Umuarama pelo placar de 5×1, com destaque para o atacante Junior Paixão, que marcou os cinco gols da vitória dos cascavelenses. No segundo duelo da tarde, mesmo com total apoio de sua torcida, que lotou as arquibancadas da AMUJJP, o China/Ramal Bonito/Mecânica Máster/Xbet99.com/Suplast, perdeu sua invencibilidade e a vaga, ao ser derrotado por 1×0 para a equipe da Apeg/Espaço Federal/Sbet99.com/Sport Goioerê. Com a derrota, Assis Chateaubriand ficou sem nenhum representante nas semifinais.

No encontro entre duas equipes da região noroeste do estado, Xambrê e Galles/Labaredas/Liver/Ki-delícia de Umuarama, fizeram um clássico de muitas emoções. Umuarama abriu o placar com dois minutos de jogo e um minuto depois, Xambrê empatou, porém, a equipe de Umuarama reagiu e garantiu sua vaga com vitória pelo placar de 3×1.

No último duelo da rodada, a Construcal/Bonamigo de Cascavel, garantiu passaporte para as semifinais, ao fazer 3×1 na Imobiliária Cidade Joia do Paraná de Pérola. A vitória manteve a invencibilidade de cinco jogos da Construcal, que agora fará o clássico cascavelense das semifinais diante do Vila Norte, enquanto Sport Goioerê e Galles de Umuarama duelam em confronto regional na outra semifinal.