Ecocataratas realiza ação no Dia Internacional da Mulher

Em reconhecimento à importância das mulheres e em função do “Dia Internacional da Mulher”, que será celebrado no domingo (8), a Ecocataratas empresa do Grupo EcoRodovias, realizará a partir das 10h uma ação em duas praças de pedágio. No domingo, cerca de 500 mulheres que passarem pelas praças de Cascavel (sentido Foz do Iguaçu) ou pela praça de Céu Azul (sentido Cascavel) poderão ser agraciadas com uma rosa acompanhada de uma mensagem de felicitações.

A ação é uma forma de valorizar e evidenciar às lutas das mulheres ao longo da história por igualdade, direitos e avanços no mundo do trabalho e demais segmentos da sociedade.

Para saber mais informações sobre a concessionária acesse o site www.ecocataratas.com.br, por meio do Twitter: @ecocataratas ou no Instagram: @ecocataratas_ acompanhe as nossas redes sociais e fique bem informado. Para entrar em contato com a concessionária ligue para o 0800 450 277.