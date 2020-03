Ecocataratas realizará manutenção no Trevo Cataratas em Cascavel

Neste sábado (21), a concessionária Ecocataratas executará manutenção da sinalização horizontal nas pistas do Trevo Cataratas, localizado no Km 584 da BR-277, em Cascavel. Os trabalhos iniciarão às 9h e seguirão durante todo o dia. O tráfego será canalizado (desvio), ou seja, sem interdição total no fluxo de veículos. Em caso de condições climáticas adversas os trabalhos serão adiados.

O trecho estará devidamente sinalizado com placas, cones e bandeirinhas e a Ecocataratas orienta para que, os motoristas respeitem a sinalização de obras e o limite de velocidade de 40 km/h.

Em atenção aos cuidados com o Covid-19, a concessionária tem tomado medidas preventivas em relação aos seus colaboradores, como o reforço em relação a importância na utilização de equipamentos de proteção individual, informações e incentivo a higiene pessoal, afastamento de colaboradores do grupo de risco, dentre outras ações.

Para saber mais informações sobre a concessionária acesse o site www.ecocataratas.com.br, por meio do Twitter: @ecocataratas ou no Instagram: @ecocataratas_ acompanhe as nossas redes sociais e fique bem informado. Para entrar em contato ligue para 0800 450 277 ou baixe no celular o aplicativo Ecorodovias APP, onde terá acesso a informações sobre condições de tráfego, serviços e interferências na rodovia. Em situações de emergência, o usuário poderá solicitar atendimento médico ou socorro mecânico acionando a opção “SOS” diretamente no aplicativo.