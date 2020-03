Educação presta contas do terceiro quadrimestre de 2019

Na tarde da última sexta-feira (28), a prefeitura de Toledo por meio da Secretaria de Educação realizou a Prestação de Contas referente à Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 3º quadrimestre de 2019, conforme estabelece a Lei Responsabilidade Fiscal (parágrafo 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000).

De acordo com os dados apresentados pela Secretária de Educação, Edna Heloisa Schaeffer Amaral, o orçamento previsto para 2019 foi de R$ 118.460.537,86 e o montante de valores empenhados no período totalizou R$ 111.240.251,60. Ou seja, foram gastos apenas 93,90% dos valores previstos para o exercício.

A Prestação de contas referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro foi apresentada em audiência pública na Câmara de Vereadores, no Auditório e Plenário Edílio Ferreira para a Comissão de Educação, Cultura e Desporto (CEC). Além do relatório financeiro, foi apresentado os números dos atendimentos e as principais ações realizadas no período.

A Secretária de Educação destacou como positiva a economia em relação aos dados provisionados para 2019. “Nós podemos destacar que uma das ações importantes que tivemos foi a implantação Núcleo de Atendimento Educacional Especializado (NAEE), da Educação Infantil, das crianças com espectro autista. E também o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado na área da surdez. São aspectos muito importantes e que dão condições diferentes para o município, na área da Educação Especial”, enfatiza a secretária.

Além disso, a contratação de novos profissionais, para o fortalecimento dos quadros foi bastante importante. “Nós vínhamos de uma situação bastante complexa, em que o município, tendo em vista a questão do limite prudencial, estava com grandes dificuldades para poder contratar profissionais. “Com essa possibilidade de podermos contratar por meio de concurso público, tivemos mais um avanço. O próprio concurso de professor bilíngue, para atuar com as crianças surdas, ele também é algo que não vemos nos municípios vizinhos, então Toledo sai mais uma vez na frente desta política. As crianças da Educação Especial estão sendo atendidas pelo município”, destaca Edna. “Conseguimos fazer um conjunto grande de intervenções nas nossas instituições, umas na cobertura, outras de revitalizações, outras reparos e substituições de pisos, portas, enfim, pintura, ampliações, um conjunto muito grande na parte de estrutura física”, complementa.

Na parte pedagógica houve a aprovação da Proposta Pedagógica Curricular (PPC), foram muitos momentos de reflexão e formação sobre a aprovação desta proposta. “Tendo em vista a atualização do Projeto Político Pedagógico que precisa ser feito dentro de cada instituição, são demandas que acabam necessitando de uma intervenção grande por parte da equipe junto as nossas instituições”. Edna também destacou o processo de formação continuada, para professores e para o quadro geral. “Temos um conjunto de processos de formação de reflexão, para que possamos fortalecer cada vez mais as nossas equipes e, claro, construir uma educação de qualidade no município de Toledo”, finaliza a secretária.