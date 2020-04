Egresso da Unioeste ajuda a desenvolver enzimas para testes de Covid-19 100% nacionais

Devido à pandemia do Covid-19, pesquisadores e cientistas brasileiros iniciaram vários estudos para a detecção do vírus. Entre esses pesquisadores, está Robson Tramontina, que ajudou a desenvolver enzimas, que auxiliam em testes 100% nacionais. “Estamos auxiliando a substituir os insumos importados por insumos brasileiros, tendo em vista que eles estão em escassez”, diz. Robson é egresso do curso de Farmácia, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) campus de Cascavel. Formado em 2014, ele participou durante a graduação na Unioeste, do Ciência Sem Fronteiras, onde fez o intercâmbio para Holanda em 2012, sendo o primeiro estudante da área de saúde/biológicas a participar do programa. Atualmente possui mestrado em Biotecnologia e está concluindo o doutorado na área.

Robson explica que está produzindo a enzima na técnica de RT PCR, que é o teste molecular para detectar Covid-19, até o momento importado para o Brasil. De acordo com Robson, a força-tarefa para produção destas enzimas começou no mês de março e já recebeu a validação da Unicamp, que estabeleceu um protocolo sistemático de substituição de reagentes importados por reagentes produzidos por empresas nacionais. “Não importa que o teste não é o ideal padrão internacionalmente, pois chegamos no ponto que precisamos fazer os testes com urgência e que os laboratórios validem entre si”, explica.

Com a validação, Robson deve fabricar as enzimas por meio da startup que possui na cidade de Campinas. Serão cerca de 100 mil reações para os kits, a cada dez dias. “Estudos mostram a importância da identificação prévia e assertiva dos casos de coronavírus a fim de se tomar medidas adequadas para contornar a situação atualmente preocupante. Visto isso, é de extrema importância, o fortalecimento da indústria nacional para suprir a necessidade do sistema de saúde brasileiro”, comenta. Vale ressaltar que os kits são diferentes dos testes rápidos, além disso, as enzimas também são eficazes na detecção de outras doenças.