Em casa: Alunos de Pedagogia da FAG produzem material lúdico como atividade prática

Quem não lembra dos primeiros anos da escola? Os professores com seus recursos coloridos e atrativos para prender a atenção dos alunos e deixar a forma de aprender mais agradável. Para essas atividades os educadores são capacitados com metodologias para aplicar no processo de ensino e aprendizagem.

Acadêmicos do 3º período matutino e noturno, que estão tendo aulas on-line, desenvolveram jogos pedagógicos. As disciplinas que envolvem o trabalho são de Metodologia da Língua Portuguesa e Produção de Material Pedagógico. O material lúdico auxilia no processo de ensino e aprendizagem com as crianças, em várias disciplinas.

Nem todas as escolas conseguem adquirir os materiais pedagógicos, pois falta verba, e os professores suprem usando sua criatividade e conhecimento. Na atividade do curso de Pedagogia, por exemplo, o desafio foi utilizar livros, jornais e revistas já descartados, e com isso aprendem mais uma lição, que é sobre a sustentabilidade. “Estudos comprovam que os materiais lúdicos para a educação infantil e anos iniciais são fundamentais e excelentes como métodos ativos de ensino. Desperta o interesse, prende a atenção e cumpre com o seu papel, seja alfabetização, cálculo, Ciência, História, Geografia, além de exercitar a percepção e o raciocínio lógico”, explica Silvia Cavalheiro, professora das disciplinas.