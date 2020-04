Emenda Federal garante R$ 200 mil em investimentos no laboratório do Huop

O Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) recebeu novos equipamentos, oriundos de uma emenda no valor de R$ 200 mil, do senador Álvaro Dias. Com o valor foram entregues: 4 microscópios, 5 centrífugas, 2 autoclaves, 2 câmeras de conservação de hemoterapia e uma citocentrífuga.

De acordo com o diretor administrativo do Huop, Rodrigo Barcella, alguns dos equipamentos vão substituir os que já estão com tempo de uso, como os microscópios, centrífugas e autoclaves. “São equipamentos importantíssimos. As centrífugas são utilizadas na separação de material biológico, e as autoclaves, na esterilização de materiais reutilizáveis e descartáveis”, explica. “A centrífuga ainda tem uma grande importância nesse momento de enfrentamento ao Coronavírus, pois garante a proteção e segurança de quem está manipulando a amostra. Uma delas será exclusiva para distribuição e separação de amostras de Covid-19”, complementa Rodrigo.

Além dos equipamentos que serão substituídos, as câmeras de conservação e a citocentrífuga são novidades no laboratório. “As câmeras de conservação antes usávamos as do Hemocentro, e precisamos desse equipamento para agilizar o processo da guarda de hemocomponentes no hospital. Já a citocentrífuga é novidade. Ela aumenta a sensibilidade de análise celular de líquidos biológicos, e auxilia na detecção mais aprimorada. É um ganho excepcional para o nosso laboratório e demonstra uma grande importância na qualidade e eficiência das nossas ações assistenciais”, diz Rodrigo.

O Diretor Geral do Huop, reforçou a importância desses equipamentos para a assistência. “Prezamos pela qualidade e agilidade do diagnóstico, e os bons equipamentos são importantes para a confiabilidade de exames. Tudo isso melhora também na agilidade do diagnóstico e consequentemente a rotatividade de leitos”, afirma.

O reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Alexandre Webber, esteve presente na entrega dos equipamentos e reiterou o trabalho realizado pelo laboratório. “Temos uma equipe extremamente qualificada e precisamos estar buscando essa evolução de novos equipamentos, que auxiliam na nossa pesquisa, e no suporte ao sistema de saúde”, comenta.

Representando o senador Álvaro Dias, José Ivadelce Pereira, enfatiza a importância do atendimento e assistencialismo do hospital para toda região. “Estamos sempre atentos ao que falta no hospital. Atendemos a esse pedido do reitor e estamos dispostos a atender ainda mais. Ficamos muito felizes em ajudar na área da pesquisa e da assistência do laboratório. Sabemos que esses equipamentos agregam bastante”, comenta.

Para o assessor especial do reitor, Edson Souza, as emendas parlamentares são essenciais para o planejamento de novos equipamentos para o Huop. “É necessário sempre renovar, e nem sempre conseguimos recursos do próprio hospital. Então as emendas nos auxiliam nesse planejamento a médio prazo, e conseguimos, portanto, renovar boa parte dos equipamentos de laboratório”, finaliza.

Estiveram presentes na entrega também o Diretor Pedagógico, Alex Sandro Jorge, o coordenador do Laboratório, Muriel Padovani, e o assessor da Direção Geral, Narcíso Comíssio.