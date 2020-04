Empresa de Curitiba oferece lavagens de veículos da saúde em prevenção ao Covid-19

A WOW, franqueadora de “carwash”, está somando esforços no combate à pandemia do novo coronavírus. A empresa antecipou a inauguração oficial de sua primeira unidade em Curitiba, que aconteceria em maio, a fim de oferecer lavagens gratuitas aos veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de Almirante Tamandaré, sendo estes carros de setores administrativos e veículos de atendimento a pacientes, como ambulâncias.

“É importante que todos contribuam neste momento delicado. Nós buscamos contribuir com os esforços em medidas de higiene, como prevenção ao Covid-19, por isso estamos oferecendo lavagens sem nenhum custo e que incluem produtos desinfetantes”, assinala Felipe Henrique Feltrin Boell, proprietário da franqueadora de carwash.

Ainda segundo Felipe, a WOW está tentando adiantar o lançamento de outras três máquinas para atender a população. “Estamos acelerando, na medida do possível, as obras para conclusão na instalação de três máquinas de carwash, uma no Cristo Rei, uma no bairro Uberaba, e outra em Colombo, a fim de ampliarmos esta ação”, complementa.

O modelo de execução da lavagem nas máquinas WOW evita também a formação de aglomerações, já que os veículos são lavados sem que o motorista precise sair do automóvel e eventuais filas de espera são formadas com os condutores dentro dos carros.

“A lavagem é feita pelas máquinas, que desinfetam o veículo. O motorista permanece no carro. Ou seja, não há contatos entre as pessoas – nem entre operador e motorista, nem entre os motoristas que estejam à espera”, sublinha Felipe.

A máquina da WOW fica localizada no Posto da Rede Petrosol no Abranches, na rua José Bajerski, 44.

Comunicado

Diante de todos os esforços promovidos por autoridades públicas e a sociedade no combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a WOW comunica que está oferecendo lavagens gratuitas aos veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Almirante Tamandaré, sendo estes carros e ambulâncias.

Ao público em geral também será oferecido este serviço, sem nenhum custo, durante dois dias a serem definidos e anunciados de antemão pelos veículos de comunicação.

A WOW informa ainda que a máquina, de fabricação italiana, realiza o serviço em apenas três minutos, incluindo a desinfecção, e sem que o motorista precise descer do carro. Assim, evitam-se também aglomerações.

A unidade da WOW que prestará este atendimento fica localizada no Posto Petrosol, no bairro Abranches, Rua José Bajerski, 44.