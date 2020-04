Empresa desenvolve método de produzir máscaras de proteção 20 vezes mas rápido do que o 3D e confecciona 3.500 unidades por dia.

Há mais de 30 anos produzindo organizadores e demais artigos para papelaria e escritório, além de quadros de gestão visual, a Isoflex – indústria com sede em Campo Magro, região metropolitana de Curitiba – adaptou sua fábrica para se unir ao combate à pandemia de Coronavírus.

A empresa desenvolveu um modelo de máscara de proteção facial que em uma semana já foi testada e aprovada por equipes de unidades de saúde locais, entre eles autoridades do Hospital de Clínicas da capital paranaense.

A adequação no processo produtivo está garantindo uma fabricação de até 3,5 mil máscaras por dia, sublinha a diretora de marketing da Isoflex, Carolina Wolfart Hartmann.

“É uma máscara rápida de ser produzida – 20 vezes mais rápido que modelos em 3D. É de fácil higienização também. Já obtivemos a validação de equipes médicas, que são os profissionais com conhecimento das reais necessidades do trabalho na ponta, no atendimento às pessoas”, acrescenta a executiva da Isoflex.

Segundo a diretora, até o final de abril serão produzidas cerca de 100 mil máscaras, sendo vendidas por preços bem acessíveis em relação aos praticados no mercado: que enfrentou altas consideráveis depois do início da pandemia da Covid-19.

Além da contribuição à sociedade, a adaptação da linha de produção da empresa também dará condições dela enfrentar a crise econômica. “Esta postura da empresa, de pró-atividade, assegurará a manutenção das atividades da empresa, e dos postos de trabalho”, enfatiza Carolina. A Isoflex mantém 50 funcionários e atende todo o Brasil, além de diversos países em todo o mundo. Recentemente, por exemplo, fechou parceria com a alemã Eichner, para expandir sua presença para o mercado europeu.