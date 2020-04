Empresa paranaense cria treinamento online sobre a Covid-19 para profissionais de saúde

Em toda crise há espaço para oportunidades e, principalmente, para fazer o bem. E o que se vê, em todo o Brasil, são exemplos de solidariedade para apoiar aqueles que foram mais impactados pela pandemia do novo Coronavírus. Em Londrina, os profissionais da área da saúde, que atuam na linha de frente no combate à doença, ganharam um treinamento online e gratuito desenvolvido pela empresa Paciente 360, para prepará-los no diagnóstico e tratamento dos casos da Covid-19.

O médico e sócio da empresa, Fabrício Nogueira Furtado, explica que o treinamento é ofertado através de uma plataforma virtual em que o aluno, além de ter acesso aos conteúdos teóricos, faz o exercício prático de atender o paciente, um ator simulado no computador. “Com a chegada do novo Coronavírus ao Brasil, vimos a necessidade de colaborar de alguma forma. Criamos um treinamento específico e liberamos o acesso a todas as funcionalidades, incluindo a formatação de protocolos próprios para hospitais e clínicas”, conta. Furtado diz que o conteúdo didático foi desenvolvido com o apoio de um médico infectologista de São Paulo e um professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Os profissionais que se inscreverem na capacitação poderão estudar quatro diferentes casos clínicos para a Covid-19. “O aluno tem que interagir com o paciente, investigar e tomar as condutas. Conforme avança, recebe feedbacks do seu desempenho”, explica. O treinamento é dinâmico, tem carga horária de duas horas e material para leitura complementar. No final, os inscritos recebem um certificado de participação.

A consultora do Sebrae/PR, Simone Millan, destaca que esse é mais um exemplo de pequena empresa que se mobilizou para oferecer um serviço gratuito e importante para o enfrentamento da doença. “Cada negócio, dentro da sua especialidade, tem contribuído com iniciativas para solucionar problemas que têm surgido em meio à crise causada pela pandemia”, afirma.

Em pouco mais de uma semana, a plataforma contabilizou mais de 500 acessos ao curso. O treinamento pode ser feito pelo site: https://covid19.paciente360.com.br/.