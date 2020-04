Empresários se inscrevem para aprender sobre vendas online com empresa instalada no PTI

Mais de 100 pequenas e médias empresas de Foz do Iguaçu e região inscreveram-se na seleção da EVAH.io, empresa incubada no Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR), com o objetivo de receber auxílio para implementar ou impulsionar as vendas na internet, em meio à crise provocada pelas medidas adotadas para o enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19).

De quinta-feira, 26, até esta terça-feira, 31, a EVAH.io fez a seleção de 25 empresas que vão receber o apoio para o comércio online, que inclui tanto as ferramentas, como também a orientação aos empreendedores em relação a estratégia e operação no meio virtual, sem nenhum custo. O principal critério de seleção, segundo a startup, foi a redução do risco de demissões na região.

Nos últimos cinco dias, a equipe da EVAH.io atendeu, por videoconferência, mais de 100 empresários, a fim de mapear suas necessidades e possibilidades. “Falamos com todos que percebemos que, de alguma forma, poderiam ser ajudados e impactados com a nossa solução”, comenta Thiago Barroncas, fundador da startup.

O potencial de vendas na internet foi analisado para avaliar a viabilidade da implementação do comércio na internet, mas, conforme Barroncas, o principal critério foi a manutenção de empregos. “Foi 100% determinante o volume de empregos e trabalhos que aquela empresa poderia fechar ou que nós poderíamos salvar”, afirma.

A partir de agora, com as 25 empresas selecionadas, a EVAH.io criará um plano de execução para cada uma das empresas. A implementação, de acordo com o fundador, envolve tanto a instalação da plataforma digital, como a orientação e o treinamento dos empresários. “Vamos auxiliá-los em três pilares: planejamento, implementação da plataforma e fazer que a plataforma gere mais clientes e negócios”, explica. O prazo previsto para a entrega das soluções é no dia 7 de abril.

A Lactofrios Distribuidora de Frios, que está no mercado desde 2019 e atende a rede hoteleira, restaurantes pizzarias, panificadoras, lancherias e afins, em Foz do Iguaçu, foi uma das empresas selecionadas para receber o suporte na implementação das vendas online. O diretor comercial da Lactofrios, Jair Caetano de Souza, conta que a empresa possui um site, mas que atualmente não faz vendas online.

As medidas de enfrentamento ao Coronavírus fizeram com que as vendas da empresa caíssem significativamente. “Com o consequente fechamento dos nossos principais segmentos de atendimento, que são a rede hoteleira e outras empresas ligadas direta ou indiretamente a ela, nosso volume de vendas caiu 90%”, disse Jair.

Diante da perspectiva de uma retomada lenta da atividade turística, o empresário viu na internet uma possibilidade de sobreviver à crise. “Precisamos nos reinventar e reposicionar nosso público-alvo, direcionando nossos esforços de vendas ao consumidor final. Isso implica em uma mudança radical no comportamento da nossa empresa no que tange a abordagem, produtos e logística”. O principal objetivo, com isso, é evitar uma queda maior na receita para impedir demissões.

O fundador da EVAH.io, startup que desde 2018 está instalada no PTI e já atendeu mais de 50 clientes, comenta que, em conversa com os empresários, tem tentado transmitir uma mensagem de esperança. “Este é um momento sim de crise pra todo mundo, mas não é o momento de baixar a cabeça. É momento de se reposicionar e, quem sabe, até alcançar novos mercados”, completa Thiago.

Confira a lista das empresas selecionadas pela EVAH.io:

277 Craft Beer

Agropecuária Porto Belo

Bazar Multimarcas

Bett’s Empadinhas

Bichos S.A.

Bolocos

Brasluper Comercio de Frutas

Cantina da Bea

Capitão Bar

Centro Ótico

Churrascaria do Gaúcho

Clinicell Assistência Multimarcas

Confeitaria Magnífica

Delivery Express Marmitas

Doka – Choperia e Hamburgueria

Embalagens Paraná Festas e Decor

Foz Food Cogumelos

Glacial D’ocê

Jeca Espetinho

LactoFrios Distribuidora de Frios e Lacticínios

Miranda Higienização

Pronapi – Produtos Naturais

Salão de Beleza Mulinari

Ticket Loko

Vivi Shoes