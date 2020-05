Entre Rios conta com pontos de recebimento de recicláveis

O município de Entre Rios do Oeste através da Secretaria Municipal de Saneamento Básico, Energias Renováveis e Iluminação Pública e Itaipu Binacional, iniciou nesta semana a instalação de Pontos de Entrega Voluntária Rural (PEVs), nas associações de moradores do interior do município. Na ocasião, os serviços da instalação dos pontos de coleta, foram realizados por servidores da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Público.

Com o valor de R$ 8.600, destinados em sua maior parte pela Itaipu Binacional, foram adquiridos 6 PEVs para que os moradores possam destinar os resíduos recicláveis que serão recolhidos na última terça-feira de cada mês e destinados a Associação Entrerriense de Catadores (ASEC).

Podem ser depositados nesses pontos de coletas, todos os tipos de materiais passíveis de reciclagem como papel, papelão, embalagens, latas, plásticos, garrafas pet, vidros (que devem ser embalados), lembrando que lixo orgânico e embalagens de agrotóxico não devem ser depositados nesses locais.