Entre Rios cria comitê e plano de contingência para o enfrentamento do Covid-19

Atendendo a recomendação administrativa do Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR), nº 0085.20.000359-9, oriunda da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Marechal Cândido Rondon e enviada na segunda-feira (30), a administração municipal de Entre Rios do Oeste, iniciou na manhã de hoje (3), a criação do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde Covid-19.

O Plano de Contingência Municipal Covid-19; irá estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos comuns para resposta às emergências em saúde pública; planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin), nos termos das diretrizes fixadas pelo Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde.

Para a elaboração do Plano de Contingência, todas as secretarias estão envolvidas nesta comissão de enfrentamento ao coronavírus. Após a elaboração final do plano, o mesmo será encaminhado a 20ª Regional de Saúde de Toledo e Ministério Público com as novas adequações e dentro da realidade do município.