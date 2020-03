Entre Rios do Oeste conquista título Estadual de Bocha

Entre Rios do Oeste conquistou no último final de semana o Campeonato Estadual de Bocha, no naipe masculino seguido de Coronel Vivida, em segundo, Matelândia em terceiro, e Itaipulândia em quarto.

No feminino, o título ficou com Palotina. O vice-campeonato foi para Foz do Iguaçu. Já a terceira colocação ficou com Santa Terezinha de Itaipu. Por fim, Cascavel ficou em quarto.

As competições aconteceram em Marechal Cândido Rondon, na Associação Atlética Cultural Copagril (AACC) e Assemar.

O Campeonato Paranaense no torneio de duplas será disputado em Entre Rios do Oeste com data a definir.