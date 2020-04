Escola cria campanha para manter positividade durante isolamento social

Neste momento de prevenção à Covid-19, com uma brusca mudança de rotina para inúmeras pessoas, manter a positividade é essencial para colaborar com a saúde mental. Pensando nisso, para matar um pouquinho da saudade do ambiente escolar, alunos e professores da escola Passo Certo, em Cascavel, protagonizaram uma ação de carinho, apoio e motivação nas redes sociais.

Por meio da campanha “Keep Positivo”, que faz alusão ao termo em inglês “keep positive” (mantenha-se positivo), a comunidade escolar compartilha vídeos e fotos com mensagens para colegas, professores ou para a turma inteira. Vale depoimentos sobre o que as famílias têm feito em casa, dicas e o que mais a criatividade permitir. O perfil do Colégio Positivo faz a republicação, funcionando como um correio eletrônico para diminuir a distância entre os envolvidos. “As crianças e adolescentes adoraram rever os professores e, com isso, sentem-se motivados para a rotina de estudos, agora, em casa”, afirma a gestora do Passo Certo, Lorena Paoloni.

Sobre a Escola Passo Certo

Com 20 anos de história, a Escola Passo Certo tem proposta educacional bilíngue com o objetivo de ampliar a capacidade de comunicação dos alunos, tornando-os cidadãos do mundo e aumentando a interação social e atuação cidadã por meio da fluência e da precisão nos dois idiomas. Localizada em Cascavel (PR), a Escola Passo Certo tem turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Bilíngue. A partir de 2019, passou a fazer parte do Grupo Positivo.