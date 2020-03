Escola Teotônio Vilela de Cafelândia coloca em prática o projeto “Sacola da Leitura”

A Escola Municipal Teotônio Vilela colocou em prática o projeto “Sacola da Leitura”. O objetivo é estimular a experiência da leitura em casa, no qual, os estudantes podem ler com a família e fazer com que a leitura ultrapasse os portões da escola.

A diretora da escola, Elinete Sousa, falou sobre o projeto. “As crianças estão encantadas, pois levar um livro para casa, ler com a família e escrever sobre o mesmo, incentiva a parte educacional assim como a afetiva”, comenta Elinete.

A secretária de Educação e Cultura, Rozane Pitol, elogiou a iniciativa. “O nosso corpo docente é muito competente e dedicado, estão sempre desenvolvendo ótimos projetos que vem de encontro com a educação das nossas crianças. Tenho a certeza que o Sacola da Leitura vai fazer com que os alunos façam uma viagem na imaginação, estimulem a criatividade, ampliem o conhecimento geral, entre tantos outros pontos positivos”, fala Rozane.

O projeto atenderá as turmas do 3°, 4º e 5° ano.