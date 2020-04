Escolas da rede estadual distribuem kits de merenda

As escolas estaduais distribuíram nesta quinta-feira (16) a segunda leva de kits com alimentos da merenda escolar. A entrega é feita quinzenalmente, sendo que a primeira foi no fim de março e a próxima terá data divulgada em breve pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.

Os kits são destinados a estudantes beneficiários do Bolsa Família, que devem retirar a cesta na escola onde estão matriculados. Famílias de aproximadamente 230 mil alunos estão inscritas no programa no Estado. A distribuição foi regulamentada pelo Decreto 4.316/2020, do Governo do Paraná para garantir que os estudantes tenham acesso facilitado aos alimentos durante o período de suspensão de aulas presenciais.

A diretora do Colégio Estadual Professor Guido Arzua, localizado no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, Vanda Aparecida Torá, disse que essa segunda entrega mobilizou ainda mais a comunidade escolar. “Para muitos alunos da nossa comunidade, as refeições mais reforçadas são feitas aqui na escola. Essa definição [da entrega dos kits] do Governo do Estado está atendendo muitas famílias. Nós, da direção, conhecemos bastante a comunidade e sabemos que há muitos pais desempregados e precisando de ajuda”, afirmou.

Eunice Vital tem três filhos matriculados na escola. Para ela, os kits ajudam a manter a qualidade da alimentação dos filhos durante a quarentena. “Nesse período de incertezas, em que estamos sem trabalho e preocupados com nosso futuro, o kit de merenda nos ajuda a, pelo menos, saber que a alimentação das crianças continua balanceada”, disse a mãe.

Trabalho em conjunto

O diretor-geral da Secretaria da Educação, Gláucio Dias, acompanhou a entrega na instituição de ensino do Sítio Cercado e conversou com professores, voluntários e familiares. Para ele, o momento é de união e de demonstração de força de vontade e de solidariedade entre os paranaenses. “Estou feliz e orgulhoso por ver tantos voluntários ajudando nessa corrente do bem. Parabenizo também o Governo do Estado pela decisão. Trata-se de uma ação muito importante neste momento de quarentena”, afirma.

No mesmo sentido, a agente educacional Marli Alves de Souza diz que a entrega dos kits veio para somar na realidade das famílias dos estudantes da rede estadual do Paraná. “Esse decreto foi maravilhoso, pois é voltado justamente para aqueles que mais precisam”, comenta.

Aulas à distância

Devido à crise do Coronavírus, as aulas presenciais estão suspensas desde o dia 20 de março. Para evitar que os cerca de 1 milhão de alunos das escolas tenham seu ano letivo prejudicado, a Secretaria está implantando aulas na modalidade EaD.

Desde o dia 6, os estudantes podem acompanhar aulas em canais vinculados à RIC, afiliada da rede Record no Paraná, e no YouTube. Nos próximos dias, a secretaria também deve liberar a funcionalidade no aplicativo Aula Paraná, onde os estudantes poderão conversar com colegas e professores em uma espécie de “sala de aula virtual”. O dispositivo está em fase de finalização e não vai consumir dados dos estudantes.

As escolas só serão reabertas para os estudantes quando a situação for considerada segura pelas autoridades sanitárias.