Escolas de idiomas se adaptam durante a quarentena

A quarentena, para alguns, se tornou uma oportunidade para enriquecer o currículo e ampliar conhecimento, já que o tempo que se ganhou sem o deslocamento entre atividades possibilitou investir em cursos online. Só que se por um lado fazer cursos é uma opção para otimizar o tempo que estamos em casa, por outro, pode ser um investimento que, para alguns, já requer uma avaliação melhor, principalmente porque pode envolver custos extras.

Pensando nisso, algumas escolas estão investindo em recursos para atrair novos alunos, como é o caso da Park Idiomas, rede de escolas de inglês e espanhol que garante fluência em 140 horas. Com uma metodologia focada na comunicação oral, ou seja, no desenvolvimento da habilidade de fala, a adaptação para aulas online foram relativamente tranquilas, com professores usando aplicativos de videochamadas. Como a metodologia e o nível intenso de interações entre aluno e professor continuam o mesmo, o aluno sentiu pouco a transição.

Agora, com a quarentena e para atrair novos alunos, a rede disponibiliza um canal em que os interessados podem se cadastrar e receber uma semana gratuita de aulas online. “Sentimos que as pessoas estão mais disponíveis para aprender um novo idioma e acreditamos que o momento é muito oportuno, por isso, processos comerciais estão acontecendo normalmente, mesmo que remotamente”, destaca Paulo Arruda, CEO da Park Idiomas.

A quarentena que vivemos traz em si um novo olhar sobre as relações, principalmente as comerciais. “Mudar é sempre desafiador, mas acreditamos que uma entrega, como uma plataforma de ensino, no nosso caso, tem que ser sempre reinventada e atender aos desejos mais íntimos dos clientes. Cada caso é um, mas é importante ter o cuidado de entender aquela pessoa com quem falamos. O isolamento que vivemos traz isso: o que as pessoas estão precisando nesse momento que eu posso ajudar?”, completa Paulo.

O pensamento acima garantiu que as escolas da rede, mais do que continuar com os alunos, também apresentassem novas matrículas, inclusive para aquelas unidades abertas mais recente. “O compromisso é com a qualidade e isso deve ser um norte para qualquer empresário. Em tempos de crise, a estratégia é facilitar que o consumidor, o aluno no nosso caso, conheça ou ‘deguste’, digamos assim, o que ele vai adquirir. É preciso que ele tenha confiança de que está comprando algo bom e que irá agregar na vida dele”, conclui o executivo.

