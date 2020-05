Estado exige notificação de exames feitos em farmácias

Foi aprovada nesta terça-feira (5), por unanimidade, a emenda apresentada pelo deputado estadual Michele Caputo que obriga as farmácias a informarem as autoridades de saúde sobre a ocorrência ou suspeita de doenças de notificação compulsória. A medida contempla os resultados de testes rápidos de Covid-19 e exames de dengue, febre amarela, HIV, tuberculose, varicela, cólera e hepatites virais.

A informação deve ser repassada imediatamente ao Laboratório Central do Estado do Paraná, bem como às secretarias de saúde do Estado e do Município em que o exame foi feito.

“Esta alteração é fundamental para que o poder público saiba exatamente o número de casos que as farmácias estão identificando. Com isso, teremos um panorama mais amplo do avanço do novo Coronavírus e poderemos monitorar qual cidade ou região necessita de uma maior atenção”, explica o deputado.

A emenda foi feita ao projeto de lei 240/2020, que já previa a obrigatoriedade de notificação por parte de laboratórios de análises clínicas e outras entidades. Este compartilhamento de informações poderá ser realizado por telefone, e-mail ou outro dispositivo fornecido pelos órgãos de vigilância em saúde tão logo o laboratório ou a farmácia tenham a confirmação do resultado dos exames.

Testes Em Farmácias

Desde a semana passada, farmácias de todo o país já estão autorizadas a ofertar testes rápidos de Covid-19 à população. A liberação foi feita através de resolução da Agência Nacional de Saúde (Anvisa).

Redes de farmácia do Paraná inclusive já iniciaram a oferta da testagem em suas unidades. “Quanto mais transparência tivermos em relação aos dados sobre o novo Coronavírus, mais importância as pessoas darão para o combate ao Covid-19. Os casos estão crescendo, pessoas estão morrendo e é preciso que a população entenda a gravidade da situação”, enfatiza Caputo, que já foi secretário de Estado da Saúde.

Punições

Quem descumprir a lei estará sujeito a sanções, conforme determina a lei 13.331 nos artigos 45 e seguintes. Entre elas, advertência, pena educativa, cassação da licença sanitária e multa em valores que variam hoje entre R$ 277,97 a R$ 27.797,00.