Estado retransmitirá EaD para alunos de redes municipais

A partir de segunda-feira, 4 de maio, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte vai disponibilizar canais de TV para retransmitir as videoaulas do Ensino Fundamental 1 para as redes municipais de ensino do Paraná. A medida foi anunciada pelo secretário da Educação e do Esporte, Renato Feder, em live realizada nesta quarta-feira (29).

Neste primeiro momento, dos 399 municípios, 217 afirmam que terão acesso às aulas pela TV. Em Curitiba, as aulas online produzidas pela secretaria estadual já estão sendo transmitidas através da TV Paraná Turismo, permitindo que os alunos da capital, desta primeira fase de aprendizagem, tenham acesso aos conteúdos e as atividades escolares.

A proposta agora é expandir essa transmissão para as demais cidades do Paraná da mesma forma que ocorre em Curitiba.

O secretário Renato Feder disse que a ação começou com a parceria da Secretaria de Estado da Educação com a prefeitura de Curitiba e que agora vai atender alunos de até o 5º ano, de centenas de municípios de todo o estado. “Isso permitirá que essas crianças não percam aulas e sigam o seu desenvolvimento, mesmo neste período de pandemia”, destacou o secretário.

Estiveram presentes na live da Educação de Curitiba, Maria Silvia Bacila; a presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná (Undime), Marli Regina Fernandes da Silva; a presidente do Conselho Estadual de Educação, Maria das Graças Saad, e a presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, Ana Lúcia Rodrigues.

Expansão do EaD

As aulas serão transmitidas em canais da televisão digital aberta. Neste primeiro momento, dos 399 municípios, 217 afirmam que terão acesso às aulas pela TV e espera-se que nas próximas semanas, mais municípios passem a transmitir o conteúdo aos alunos.

Como irá funcionar

As aulas que terão o mesmo período de duração das transmissões realizadas no EaD da rede estadual oferecerão aos alunos atividades e conteúdos para que possam continuar os estudos.

Caso o aluno não possua acesso à TV aberta, ou em seu município as aulas não começaram a ser transmitidas, haverá um link disponível no site da Secretaria de Estado da Educação para que o estudante acesse e possa realizar todas as atividades onlines.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, no Paraná existem 869 mil alunos matriculados nas redes municipais. Eles se dividem entre a pré-escola (4 a 5 anos), Ensino Fundamental 1º ao 5º ano e Educação de Jovens e Adultos (EJA) fase 1.

Importância

A Undime, Marli Regina Fernandes da Silva, disse ver como de grande importância essa parceria. “A Undime é responsável por manter um diálogo entre os municípios e as instituições ligadas à Educação. Acompanhamos o movimento da educação neste momento de pandemia e valorizamos também a autonomia dos municípios”, enfatizou ela.

A secretária da Educação de Curitiba, Maria Sílvia, explica que todos os conteúdos transmitidos nas videoaulas serão retomados no retorno das aulas presenciais. “As crianças não retornarão às unidades para fazer provas desses conteúdos. Elas receberão mediação presencial, para rememorar o que viram, o que aprenderam. Os professores levarão as crianças e os estudantes adiante com mais desafios ou com mais auxílio se assim necessitarem”, explicou.