Eventos de inclusão vão ofertar testes de visão feitos pelo Adam Robô

A partir de março, a Feira de Cidadania e o Paraná Cidadão, eventos que ofertam serviços gratuitos à população, realizados pelo Governo do Estado, passam a ofertar os testes de visão do Adam Robô. O Adam é um equipamento que mede em menos de 5 minutos a acuidade visual das distâncias focais de longe, perto, meia distância e a visão de cores.

As feiras de serviço são realizadas pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho e os dois aparelhos foram entregues nesta quinta-feira (27) pelo secretário Ney Leprevost. “É uma ótima novidade que passa a ser ofertada nos nossos eventos de inclusão e cidadania. Na nossa gestão queremos levar o melhor atendimento a toda a população e agora com o robô Adam, as pessoas poderão fazer testes para detectar se têm algum problema ou não”, afirma Leprevost.

O Robô Adam, criado pela startup curitibana Prevention, é um aparelho portátil que identifica diversos problemas de visão como miopia, hipermetropia, vista cansada, astigmatismo e até daltonismo.

Atendimento

Os resultados são gerados instantaneamente e podem ser impressos ou enviados para o e-mail do paciente, por meio de um aplicativo para Android, iOS e web. Os testes realizados nos eventos da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho serão todos gratuitos.

Após a triagem inicial com o Adam, a Associação Paranaense de Oftalmologia e o Conselho Paranaense de Oftalmologia vão prestar suporte e atendimento e encaminhamento com profissionais da área.