Exames de prevenção ao câncer serão realizados em unidade móvel do SESI no Catuaí Palladium

Durante esta semana, a unidade de atendimento móvel do programa Cuide-se+, do SESI, estará atendendo no Catuaí Palladium Shopping Center. O programa oferece exames de prevenção ao câncer de mama, próstata, pele e colo do útero por valores mais acessíveis à comunidade, com equipamentos de última geração e equipe de profissionais especializados.

Para a superintendente do shopping, Daiane Simão Ashidate, oferecer serviços faz parte da essência do empreendimento: “O Catuaí Palladium não é apenas um centro de compras. É um espaço de entretenimento e convivência. Facilitar o acesso a exames é uma forma conscientizar para o autocuidado”, afirma a gestora. Segundo especialistas, o diagnóstico precoce da doença pode elevar a até 100% as chances de cura.

O câncer, doença que assusta tanta gente, é causado pelo crescimento desordenado de células, que formam tumores malignos, invadem tecidos e órgãos e podem se espalhar para outras regiões do corpo. Apenas 10% a 20% dos casos são resultados de fatores genéticos. A grande maioria é causada ou agravada por fatores externos, como o cigarro, a exposição ao sol e a obesidade.

Além de manter uma vida saudável, é muito importante se submeter a exames clínicos regularmente. Isso é essencial para identificar o possível aparecimento de tumores em estágios iniciais.

A unidade móvel estará localizada na Entrada de Pedestres do shopping. As vagas são limitadas, com entrega de senhas a partir das 9h, por ordem de chegada. Confira a seguir a tabela de preços reduzida e os horários de atendimento.

PAPANICOLAU, PSA e AVALIAÇÃO DE PELE

Data: 03 a 05/03 (terça a quinta-feira)

Horário: das 9h às 12h; e das 14h às 18h

MAMOGRAFIA

Data: 03 a 05/03 (terça a quinta-feira)

Horário: das 14h às 18h

TABELA DE PREÇOS

– Papanicolau (mulheres que tenham iniciado atividade sexual): R$ 42,57

– PSA – Antígeno Prostático Específico (homens a partir de 40 anos): R$ 56,52

– Avaliação de pele (pessoas que apresentam evidência/mancha preocupante): R$ 13,53

– Mamografia (mulheres a partir de 40 anos): R$ 95,25

CATUAÍ PALLADIUM SHOPPING CENTER

Avenida das Cataratas, 3570

Foz do Iguaçu – PR

(45) 3939-0000

*Com informações: Sistema Fiep (SESI-PR)