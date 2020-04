Famílias de alunos inscritas no Bolsa Família receberão kit da alimentação escolar

A Secretaria de Educação de Marechal Rondon, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com o acompanhamento do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), definiu os critérios a serem utilizados para a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do programa para os pais ou responsáveis dos alunos matriculados nas escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

O que é importante ressaltar é que nessa primeira etapa serão beneficiadas as famílias de alunos em situação de vulnerabilidade social e que estão inscritas no programa Bolsa Família, do governo federal. Os dados foram retirados do Sistema Estadual de Registro Escolar (Sere), que apontou que o município conta com 560 famílias nessa situação.

A entrega acontecerá quarta e quinta-feira, dias 15 e 16, paralela à distribuição dos materiais de complementação escolar. Cada família deverá retirar os alimentos nas escolas onde os alunos estão matriculados.

Conforme as nutricionistas do setor de alimentação escolar da prefeitura, Jaciara Reis Nogueira Garcia e Elly Ana Pootz Borili, a composição dos kits foi definida seguindo as recomendações da segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, que preconiza a alimentação adequada e saudável baseada no consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, devendo ser limitado o consumo de alimentos processados e evitado o consumo de alimentos ultraprocessados. Segundo elas, segue também as determinações da legislação do PNAE no que se refere à qualidade nutricional e sanitária, respeitando os hábitos alimentares e a cultura local.

Os kits a serem entregues serão compostos por arroz, feijão, macarrão, fubá, óleo e farinha de trigo, pão, além de um kit verde, contendo verduras, tubérculos, legumes e frutas, tudo fresquinho, direto de produtores da agricultura familiar.

Para a distribuição, será adotado um formato que garantirá que não haja aglomerações nas unidades escolares, conforme critérios a serem definidos pelas gestões locais. Recomenda-se que somente um membro da família se desloque para buscar o kit.

A secretária de Educação, Marcia Winter, destaca que as famílias que serão beneficiadas serão contactadas nesta terça-feira. “As direções das escolas vão entrar em contato com as famílias, via telefone, para avisar sobre o kit. Nos CMEIs a entrega será feita somente amanhã, quarta-feira, já que o número de beneficiados é menor. Caso a suspensão das aulas continue, uma segunda etapa de distribuição poderá ser realizada”, apontou a secretária.

Materiais de complementação escolar

Como já noticiado, a administração municipal de Marechal Rondon, por meio da Secretaria de Educação, em atendimento à legislação vigente em decorrência da pandemia causada pela Covid-19, em especial a decretos municipais, a deliberação 01/2020 do Conselho Estadual de Educação e a Resolução 1.016/2020 da Secretaria Estadual de Educação, com o objetivo de atender aos estudantes durante o período de distanciamento social, complementando os conteúdos previstos na Proposta Pedagógica Curricular, como forma de estimular o estudo, irá disponibilizar aos alunos materiais de complementação escolar.

O material foi elaborado pela Secretaria de Educação, de forma multidisciplinar, com os objetos de conhecimento, objetivos de aprendizagem e conteúdos já trabalhados em aulas presenciais, aos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental 1º ao 5º ano e aos alunos das turmas da educação infantil IV e educação infantil V.

As escolas entregarão o material conforme o cronograma abaixo:

Dia 15/04 (quarta-feira) das 9h às 12h Turmas de 4º e 5º anos

Dia 15/04 (quarta-feira) das 12h às 16h Turmas de 2º e 3º anos

Dia 16/04 (quinta-feira) das 9h às 12h Turmas de 1º ano, educação infantil IV e educação infantil V