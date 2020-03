Farmácia realiza III Encontro Pedagógico em Cascavel

O curso de Farmácia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), realiza durante essa semana o III Encontro Pedagógico. O evento acontece no campus de Cascavel e busca integrar os docentes a fim de atualizá-los em metodologias ativas e interdisciplinaridade dentro da graduação.

O encontro teve início nessa quarta-feira (4) e segue até a sexta (6). A organizadora do evento é a professora Ligiane Lourdes da Silva, coordenadora de residência em Farmácia Hospitalar. Para ela, o mais importante desse momento é poder aproximar os professores. Explica ainda, que dentro do curso, é um momento de transformação. O Projeto Político Pedagógico do curso foi remodelado, o que implicou na necessidade de implantar mudanças. “Precisamos trabalhar a interdisciplinaridade associada às metodologias ativas. Não somente para atender as diretrizes nacionais, mas também o perfil dos novos alunos que ingressam na Unioeste”, comenta a coordenadora.

A intenção do colegiado é avançar cada vez mais para que o curso possa estar sempre de acordo com as necessidades dos alunos. “Buscamos integrar as disciplinas e professores para melhor funcionamento do curso, como uma espécie de engrenagem, para de melhor forma passarmos conhecimentos aos nossos alunos. Fomos graduados no modelo tradicional, então precisamos atualizar nossas ações para construir um melhor saber”, conclui a professora Ligiane.

A programação do evento conta com oficinas, palestras e minicursos. Na manhã de hoje (5), quem ministrou as atividades foi o professor Lavoisier Diniz Cipriano Souza, graduado em Farmácia, professor do Centro Universitário União das Américas (Uniamerica), e especialista em ‘Metodologias ativas de ensino e em gestão de aprendizagem’, que foi o mote de sua apresentação no encontro.