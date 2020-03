FC Cascavel entra em campo com uniforme cor-de-rosa e arrecada 1 tonelada de alimentos

Em um jogo importantíssimo entre FC Cascavel e Londrina pelo Campeonato Paranaense, quem chamou a atenção foram as mulheres. A partida desse domingo (8), no Estádio Olímpico Regional foi marcada pelas comemorações ao dia internacional destinado a elas.

Antes mesmo do apito inicial, elas saíram ganhando, já que durante toda a semana a diretoria da Serpente Aurinegra promoveu a campanha “Elas no Estádio”, que fomentou a ida das mulheres até o palco do jogo. Na ação, as torcedoras que utilizassem o manto do Futebol Clube Cascavel e levassem 1kg de alimento não perecível ganhavam um ingresso para o setor das arquibancadas descobertas do estádio. Funcionou! Mais de 5.600 torcedores compareceram e o clube arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos, que foram destinados para o Provopar de Cascavel e serão utilizados na preparação de mais de 500 refeições, distribuídas diariamente e de forma gratuita à população carente da cidade.

Os jogadores também entraram no clima das homenagens e utilizaram a camisa cor-de-rosa para a partida contra o Londrina. Além do uniforme que representava a importância da data, o nome das mães, esposas e mulheres que os atletas tanto amam e admiram estavam estampados nas costas.

O presidente do FC Cascavel, Valdinei Silva, falou sobre as ações realizadas neste domingo (8). “Primeiro parabenizar todas as mulheres pelo seu dia. Nós do Futebol Clube Cascavel não poderíamos deixar de homenagear essas pessoas tão especiais em nossas vidas. Por isso decidimos fazer a campanha ‘Elas no Estádio’. Já dentro de campo, tivemos a ideia de homenageá-las utilizando um uniforme que representasse cada uma delas, que vieram até aqui ver essa partida da Serpente Aurinegra”.

As homenagens deram sorte ao time da casa, que venceu o Tubarão pelo placar de 3×1, com gols de Adenilson no 1º tempo; e Paulo Baya e Magno na 2ª etapa. Com o resultado, o FC Cascavel ocupa a 3ª colocação no campeonato com 20 pontos conquistados até aqui, e já tem vaga garantida para a próxima fase da competição.