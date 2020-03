Festival do Risoto é incluso no calendário oficial de eventos de Cascavel

O Festival do Risoto, promovido e organizado pela Paróquia Santa Cruz da Arquidiocese de Cascavel, em dois turnos, passa a fazer parte do calendário oficial de eventos de Cascavel, com a aprovação do Projeto de Lei nº 18 de 2020. A matéria legislativa proposta pelo vereador Olavo Santos foi aprovada pela totalidade dos vereadores.

Ao defender o projeto, o vereador Olavo Santos lembrou que a quarta edição do festival é um evento realizado anualmente no mês de março, e reúne equipes de Cascavel e de outros municípios da região, acontece sábado, dia 07 de março. Segundo ele “a ideia do risoto vem de encontro também com o público italiano presente em nosso município, desta forma o festival recupera e fortalece esse prato típico trazido pelos italianos imigrantes da nossa região” destaca.

A primeira edição foi realizada em 2017 e desde então tem garantido adesão das equipes que preparam as mais diversas receitas. No ano passado foram mais de 40 receitas e o evento contou com público superior a 2,5 mil pessoas. Segundo Olavo, são mais de 80 equipes, cada uma delas trabalhando, gratuitamente, na elaboração de uma receita de risoto, sendo dos mais variados tipos, galinha caipira; frutos do mar; carne seca; codorna; doce; camarão; vegano; abobrinha; entre muitos outros.