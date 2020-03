Foram dias focados em aprendizado, compartilhamento de conhecimento e diferentes experiências entre os docentes

O Centro Universitário de Cascavel – Univel realizou a Semana de Trabalhos Pedagógicos para iniciar o ano letivo de 2020 com foco e determinação. “O papel do professor é despertar no aluno o seu melhor, ajudar a transformar a vida das pessoas. Dessa forma é possível diminuir a desigualdade social e fazer com que tenhamos uma sociedade e um mundo melhor”, destaca o Reitor da Univel, Renato Silva.

Para a advogada, professora e coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Univel, Wanderléia Pereira Gomes Gaidarji, a formação docente é de fundamental importância para que os professores se preparem para o ano letivo. “Ao participar das atividades nós temos a oportunidade de nos atualizarmos em relação aos preceitos e valores da instituição. Além disso, a formação proporciona a integração entre os professores dos vários cursos ofertados pela Univel, a exemplo do desafio gastronômico, no qual equipes formadas por integrantes de cursos diversos prepararam coffee break em algumas noites. Merecem destaque também as palestras ofertadas, que muito acrescentam para o preparo e organização dos conteúdos ministrados”, comenta a coordenadora.

Desafio Gastronômico

Os professores participaram do “Desafio Gastronômico” que teve como propósito relacionar a prática da gastronomia com a realidade do trabalho docente. “O trabalho de planejamento, organização e preparação de receitas, pode ser comparado ao trabalho do professor ao planejar e executar sua aula e disciplina pensando em como obter os melhores resultados com relação ao seu público-alvo, no caso, os nossos alunos que merecem o melhor”, ressalta a Pró-Reitora Acadêmica da Univel, Viviane Silva.

Conhecimento Compartilhado

Na oportunidade o professor Paulo Tomazinho falou “Estratégicas Didáticas Assimétricas”, evidenciando as melhores maneiras de se ensinar e aprender, trabalhando com exemplos práticos capazes de serem realizados pelos docentes durante suas aulas. Já o oncologista Dr Ademar Dantas da Cunha Junior ministrou uma palestra para os docentes com o tema Espiritualidade – Visão do Profissional de Saúde. “A importância da espiritualidade interfere diretamente na condição emocional do docente, física e psicossocial, para que o professor possa transmitir o seu melhor para os alunos, agir e reagir de forma coerente com a situação, por isso estar preparado espiritualmente é essencial”, explica o Dr Ademar Dantas.

O professor Rosaldo Elias Pacagnan trouxe em sua palestra uma reflexão a respeito das práticas no processo de ensino e aprendizado. “Abordei os métodos de ensino para que possam escolher os melhores ou mais aptos, caprichar na comunicação e aferir bem se os alunos estão compreendendo o conteúdo. É preciso ser persistente para alcançar os objetivos de explicar bem a sua matéria, fazer com que os alunos aproveitem o semestre ao máximo e por fim o objetivo transcendente que é formar um cidadão melhor que vai contribuir com o mundo”, diz o professor.

Para a professora Karin Betiati, cada período de preparação de início de semestre é importante. “Sempre tem as surpresas, esse ano especialmente gostei muito da palestra que tratou a respeito da inteligência espiritual. Acredito que através dessa fala conseguimos ter um olhar mais amplo para o outro e uma semana de capacitação precisa focar não só na parte técnica, mas também na parte humana, visto que estamos aqui para isso, para lidar com pessoas”, conclui a professora.