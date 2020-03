Foz do Iguaçu tem o quinto caso confirmado de Coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma na data de hoje, (25), o quinto caso positivo de Covid-19. Trata-se de um caso importado, um jovem de 20 anos, que retornou de viagem dos Estados Unidos no dia 17 de março e no mesmo dia procurou informações junto à equipe da Vigilância Epidemiológica. Ele relatou febre e outros sintomas respiratórios leves, que iniciaram dois dias antes, no dia 15 de março.

O jovem foi notificado como caso suspeito para a Covid -19 e realizou a coleta de exames para diagnóstico da doença. A Vigilância Epidemiológica orientou quanto aos cuidados de prevenção e isolamento domiciliar por 14 dias.

O paciente apresentou sintomas leves, permanece em casa sendo monitorado diariamente pelas equipes da Vigilância, assim como seus contactantes. Atualmente o município contabiliza 110 casos suspeitos (que estão em monitoramento pela equipe de Vigilância Epidemiológica), 05 casos confirmados e 31 descartados.