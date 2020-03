Francisco Beltrão é nova sede administrativa do Governo do Estado

O vice-governador Darci Piana assinou nesta sexta-feira (13) o decreto de transferência da capital administrativa do Paraná para o Francisco Beltrão, no sudoeste do Estado e inaugurou a agenda de despachos e liberações do Poder Executivo com lideranças políticas e empresariais da região.

A transferência acontece simultaneamente à Expobel, uma das maiores feiras do setor do agropecuário do Paraná. Seguindo orientação médica, o governador Ratinho Junior não participará de eventos públicos enquanto aguarda o resultado do exame a que foi submetido para identificar a presença de coronavírus.

Durante esta sexta-feira, secretários, diretores de autarquias, presidentes das empresas públicas e deputados estaduais discutirão problemas e potenciais do Sudoeste. Também serão liberados recursos para a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná (Amsop) e para a construção de um condomínio do idoso em Francisco Beltrão. Será assinado ainda o decreto que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária do Paraná (Susaf-PR), selo que permitirá a comercialização de produtos coloniais em qualquer município do Estado. A programação também inclui visitas a empresas que estão se instalando na região.

Segundo o vice-governador, a transferência da sede administrativa aproxima as equipes da administração das demandas da população. “Francisco Beltrão é uma cidade importante para o Estado, um polo do agronegócio. E a Expobel é referência nacional em qualidade técnica. Essas transferências permitem contato direto com a população, com as lideranças. É uma oportunidade de apresentar as ações do Governo e de ouvir as demandas regionais, o que melhora o nosso planejamento”, afirmou Darci Piana.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega, disse que apenas a sua pasta tem convênios que somam R$ 100 milhões com os 42 municípios da Amsop. “Estar perto dos prefeitos é uma determinação do governador Ratinho Junior. É mais uma interiorização importante. Passamos pelas cidades da região vistoriando obras nos últimos dias. A maneira mais rápida de melhorar a vida das pessoas é com a parceria com os municípios”, destacou.

Segundo Maurício Baú, prefeito de Salto do Lontra e presidente da Amsop, esse contato direto ajuda a reforçar o atendimento aos municípios. “O Governo do Estado tem sido muito receptivo aos projetos das cidades. Temos tratado de forma clara as demandas da região”, complementou.

Aproximação

Esta é a sexta transferência da sede administrativa do Governo para o Interior. No ano passado, Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Pato Branco foram capital administrativa do Estado.

Expobel

A Expobel (Exposição da Indústria, Comércio, Agronegócio e Serviços) é a terceira maior feira do Paraná. Ela é considerada uma das maiores exposições do Sul do Brasil e está entre as dez maiores do País. O evento surgiu em 1967 e ocorre a cada dois anos.

Em 2018, foram cerca de 300 mil visitantes, 3,2 mil empregos diretos e indiretos e movimento de cerca de R$ 80 milhões na economia. Neste ano, já estiveram na feira mais de 170 mil pessoas.

Investimentos

A transferência da sede administrativa do Estado para Francisco Beltrão marca a segunda grande agenda do Governo do Estado no município. Em agosto de 2019, o governador Ratinho Junior assinou as ordens de serviço para o início das obras de contenção de enchentes do Rio Marrecas e do Contorno Noroeste. O investimento é de R$ 75 milhões.

A obra da contenção de cheias está em andamento, com previsão de entrega para 2020. Neste primeiro momento, R$ 30 milhões são destinados para a construção de um túnel de 1,2 mil metros de extensão e oito metros de diâmetro, saindo do Parque de Exposições Jayme Canet Júnior e seguindo até o Rio Marrecas, pouco à frente do bairro Padre Ulrico. O túnel vai agilizar o escoamento da água para evitar que outros rios sejam represados e provoquem alagamentos.

A Secretaria de Infraestrutura e Logística destinou outros R$ 30,6 milhões para os serviços de terraplanagem, pavimentação e drenagem do Contorno Noroeste, que vai tirar o tráfego pesado de caminhões de dentro da cidade. O acesso rodoviário terá 5,2 quilômetros de extensão, ligando a PR-180 com a PR-483, e contará com cinco trincheiras e viadutos, duas faixas, além de acostamentos com 2,5 metros de largura e mais de dois quilômetros de terceiras faixas.

Também neste primeiro semestre serão entregues o novo prédio do Batalhão da Polícia Militar e a trincheira no acesso ao bairro Padre Ulrico, no cruzamento da Avenida Natalino Faust com a Rua Marília, por onde passam milhares de carros todos os dias.