Frota das cooperativas de transporte do Paraná cresceu 15% em 2019

A constituição de novas cooperativas de transporte no Paraná em 2019 contribuiu para que o ramo apresentasse crescimento de 15% da frota, chegando a 3.409 veículos, de acordo com o levantamento feito pela coordenação de monitoramento da Gerência de Desenvolvimento Cooperativo do Sescoop/PR (Gecoop). Esse também foi o principal motivo do crescimento de 5,5% no quadro social do ramo, que chegou a 3.456 cooperados. Já o faturamento alcançou o montante de R$ 355,8 milhões, o que significa uma diminuição de 1,9% em comparação à 2018. “Essa redução teve como causa principal o impacto da tabela de piso mínimos, pois alguns contratantes adquiriram frota própria e outros optaram em realizar a operação com frota dedicada”, esclarece o coordenador de Desenvolvimento Cooperativo do Sescoop/PR, João Gogola Neto.

Segmento

No Paraná, há 33 cooperativas que atuam nesse segmento, a maioria operando com transporte de cargas. Mas o ramo congrega ainda o transporte de passageiros, náutico e turismo. No ano passado, elas contabilizaram resultados, chamados de sobras no cooperativismo, no valor de R$ 7,8 milhões, montante 5,7% inferior ao obtido em 2018. Em tributos e impostos recolhidos, foram R$ 11,6 milhões, 6,7% a mais que no ano anterior. O ramo também se capitalizou em 4,5% em 2019, chegando a um Patrimônio Líquido de R$ 57,1 milhões.