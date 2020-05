Fumacê volta a ser realizado no Paraná após solicitação

O Paraná encontra-se em estado de epidemia de dengue, a maior da história. De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), desde agosto de 2019 já foram contabilizados 157.418 casos no Estado e 122 óbitos provocados pela doença. Para combater a epidemia a Secretaria retomou a distribuição do inseticida utilizado no fumacê, a medida já havia sido solicitada pelo Deputado Estadual Michele Caputo.

Foram protocolados por Caputo dois requerimentos solicitando aos governos federal e estadual a retomada da estratégia de aplicação do fumacê nas cidades. A ação é muito importante para o combate contra o mosquito, e sua falta foi fundamental para que o Paraná entrasse em estado de epidemia da doença.

O estado do Paraná recebeu 25 mil litros do inseticida que estão sendo distribuídos para todas as regiões do estado. Dos 399 municípios, 117 cidades paranaenses estavam na lista para receber o inseticida contra o Aedes aegypti, e agora com o envio realizado poderão começar as ações de combate contra o mosquito.

O atraso da entrega do inseticida segundo o Ministério da Saúde, ocorreu devido a troca do produto químico utilizado, o Malathion, aplicado há anos, passou a não fazer mais efeito. Por isso, a partir deste ano, o recomendado é usar o Cielo-ULV.

O fumacê é muito importante para o combate ao aedes aegypti, para Caputo, não basta apenas colocar a culpa da epidemia de dengue na população. “O poder público tem que fazer a lição de casa e organizar a retaguarda de atendimento para evitar mais mortes”, afirma o deputado.