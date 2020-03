GOL reduz a sua malha aérea mantendo atendimento para as capitais brasileiras

Em resposta à crise da saúde pública vivida em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19) no Brasil e no mundo, e à nova demanda por transporte aéreo em tempos de isolamento domiciliar e distanciamento social, a GOL Linhas Aéreas promove, em caráter temporário, a readequação de sua malha doméstica a partir do próximo sábado, dia 28 de março, se estendendo até 03 de maio. Durante esse período, a Companhia manterá as operações para as capitais, enquanto as regionais e internacionais regulares estarão suspensas. A GOL fará voos extras para atender eventuais demandas específicas em destinos regionais e internacionais.

Zelando pelo compromisso com seus Clientes e com todas as pessoas que precisam viajar ou transportar itens essenciais neste momento, a Companhia manterá em operação até o dia 03 de maio uma malha essencial de 50 voos diários, que conectará todos os Estados brasileiros a partir do aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos (GRU). A GOL também irá flexibilizar o tempo limite das conexões, que aumentará de forma a garantir a ligação entre capitais em até 24 horas.

Essa nova malha aérea temporária resulta na redução da oferta da GOL, desde o início da crise do Covid-19, de aproximadamente 92% nos mercados domésticos e 100% nos internacionais.

A GOL sugere a todos os Clientes que tenham voos agendados nesse período para que antecipem suas viagens para esta semana, em qualquer dia e horário, sem nenhuma cobrança de taxa adicional, evitando-se assim possíveis restrições de itinerários na nova fase que se inicia no próximo sábado.

Assim sendo, a GOL adequou as regras e procedimentos para que não haja nenhuma cobrança de taxa de alteração, e estimula os seus Clientes a acessarem de forma prioritária os canais digitais para maior conveniência e agilidade.

Também com o intuito de evitar aglomerações de pessoas em ambientes públicos, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, a GOL reforça a importância de os Clientes tirarem suas dúvidas e realizarem todo o processo referente às suas passagens por meio dos canais digitais. Informações podem ser obtidas no site www.voegol.com.br, nas redes sociais, no aplicativo e pelo telefone da Central de Relacionamento: 0300 115 2121.