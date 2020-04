Governo divulga pontos de apoio aos caminhoneiros nas rodovias

Está disponível na página do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) uma listagem de estabelecimentos comerciais em funcionamento no entorno das principais rodovias paranaenses. São postos de combustíveis, restaurantes e borracharias que atendem caminhoneiros e condutores que, mesmo neste período de pandemia, seguem viagem pelos corredores de transporte de carga que cruzam o Estado.

Interessados podem consultar informações tanto sobre as rodovias estaduais e federais sob concessão, de acordo com a empresa responsável, quanto sobre as rodovias administradas pelo DER/PR, por região. As listas incluem o quilômetro em que o estabelecimento está localizado, sentido da pista, horários de funcionamento e telefones de contato.

“Não teremos desabastecimento no Paraná. O governo está trabalhando em parceria com o setor privado e com as prefeituras para garantir o apoio necessário aos profissionais caminhoneiros para realizarem seu trabalho”, “Estamos monitorando o funcionamento destes estabelecimentos à beira das estradas e informando por meio do portal do DER. Vamos garantir que os mercados continuem recebendo seus produtos, que as farmácias e hospitais continuem recebendo medicamentos e equipamentos, graças aos caminhoneiros, tudo com muita segurança, com muita tranquilidade”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

As informações estão disponíveis em: http://www.der.pr.gov.br/

Obras

O DER/PR também apoia o trabalho dos caminhoneiros por meio de seus programas de conservação de rodovias e das obras em andamento. “A realização de obras foi definida como uma das atividades essenciais pelo governo do Paraná, e o DER está fazendo a sua parte. Já reforçamos, por ofício inclusive, que as empresas contratadas pelo DER devem continuar sua programação de obras e de serviços de conservação do pavimento e da faixa de domínio das rodovias”. “E tudo isso sendo feito dentro das medidas de prevenção determinadas pela saúde pública”, explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti.

O DER-PR realiza melhorias em pontos críticos do pavimento e no entorno das pistas, aumentando a segurança e o conforto para os condutores dos trechos contemplados. Os serviços são executados por meio de três programas: Conservação e Recuperação com Melhorias do Estado do Pavimento (CREMEP), Conservação de Pavimentos (COP) e Conservação de Faixa de Domínio. Além disso, estão em andamento obras de duplicação, pavimentação, e construção de obras de arte especiais, como viadutos, pontes e trincheiras.

Prevenção

Apoiando os esforços de enfrentamento à pandemia, o DER/PR publicou ordens de serviço determinando medidas de prevenção à transmissão do coronavírus para as concessionárias de rodovias e da travessia de ferry-boat de Guaratuba.

Todos os postos de serviço e praças de pedágio passam por higienização e desinfecção e devem disponibilizar álcool gel 70% para os funcionários, além de seguir outras orientações de saúde pública. Estes locais também devem apoiar na divulgação de informações sobre o combate à doença, por meio de cartazes e utilizando sistemas eletrônicos disponíveis, como painéis ou alto-falantes.