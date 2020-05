Governo do Estado entrega caminhões-pipa para municípios

O Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, entregou nesta quarta-feira (6) caminhões-pipa para 20 municípios do Paraná. Serão utilizados no abastecimento de água, combate a incêndios e, principalmente, para higienização de calçadas e ruas próximas a hospitais.

Essa primeira entrega é resultado de R$ 4,1 milhões de investimento por parte do IAT e de emendas parlamentares.

“Estamos passando por um momento muito crítico, na qual a falta de chuva prejudica nossos reservatórios e colabora para ocorrências de incêndios ambientais”, disse o secretário Márcio Nunes. “Esses caminhões farão grande diferença para os municípios”, acrescentou.

A entrega ocorreu na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e contou com uma demonstração técnica para os representantes municipais aprenderem a operar o caminhão.

“O caminhão tem jato de água na frente e atrás para ajudar na limpeza pública. Na lateral contém uma bomba para abastecimento de reservatório e caixa d’água. E em cima do tanque tem uma bomba com jato d’água para combate de pequenos incêndios”, explica o gerente administrativo do IAT, Dahir Elias Fadel Junior.

O prefeito de Inácio Martins, Edemetrio Benato Junior, comemorou a conquista ao afirmar que no município há muitas moradias de madeira, na qual um incêndio se propaga muito mais rápido, e o caminhão será um facilitador já que a unidade dos Bombeiros mais próxima fica em Guarapuava ou Irati, cerca de 60 km.

Segundo o secretário de Meio Ambiente de Sarandi, Márcio Manoel, o caminhão dará grande suporte em obras públicas e principalmente no combate a incêndios. “Sofremos muito com queimadas ilegais em nosso município, resultado de fogueiras em terrenos baldios, e o caminhão nos ajudará nesse trabalho”.