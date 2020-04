Toledo adota medidas administrativas de contenção e redução de despesas

Foi publicado nesta quinta-feira (2) no Diário Oficial o decreto nº 767 que estabelece medidas para a contenção e a redução de despesas na administração direta do Município de Toledo, em decorrência das ações para o enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (Covid-19) e da dengue.

O novo decreto suspende análise de pedidos e da concessão de progressões por titulação e por qualificação a servidores municipais; suspensão da concessão de licença especial em pecúnia a servidores municipais; suspensão da admissão de novos servidores para áreas da administração que não possuam relação direta com as ações de enfrentamento da pandemia e da dengue; restrição do pagamento de diárias, ressalvados os casos relacionados ao atendimento de situações de urgência e emergência.

O mesmo texto proíbe o pagamento de horas-extras, exceto para ações e serviços relacionados às medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus e da dengue, mediante autorização prévia do Chefe do Executivo municipal. As medidas estabelecidas vigorarão pelo período de 90 (noventa) dias.