Governo repassa R$ 20 milhões para melhorias nas escolas estaduais

As 2,1 mil escolas estaduais do Paraná receberam nesta semana recursos para a realização de melhorias na infraestrutura. Os recursos fazem parte do projeto Escola Bonita, da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, e somam aproximadamente R$ 20 milhões. O dinheiro já foi depositado.

Os recursos são para a realização de pequenos reparos na estrutura física das escolas, pintura, melhorias nos espaços comuns como bibliotecas, laboratórios, quadras esportivas e pátios, além de serviços de jardinagem e limpezas especializadas.

O secretário Renato Feder destaca que o projeto Escola Bonita tem como objetivo garantir um ambiente físico adequado e agradável aos estudantes e profissionais da educação, de acordo com a necessidade de cada unidade – por isso, os diretores têm autonomia para decidir em qual área o dinheiro será investido. “Queremos que os alunos e os profissionais da educação se sintam acolhidos, sintam que o ambiente é propício para a aprendizagem e também para o convívio da comunidade escolar. As escolas são ambientes de crescimento e bem-estar, e devem proporcionar isso”, explica Feder.

Minha escola sempre nova

O projeto Escola Bonita foi idealizado pelo secretário da pasta como parte do programa Minha Escola Sempre Nova, programa estadual de investimentos para aquisição de equipamentos, mobiliários e utensílios para as escolas.

Em novembro passado, foram autorizados pelo Governo do Paraná investimentos na ordem de R$ 30 milhões no âmbito do Minha Escola Sempre Nova, montante destinado para a compra de climatizadores, refrigeradores, conjuntos para refeitórios e outros itens em benefício de todas as 2,1 mil instituições de ensino do Paraná.

Serão adquiridos 2.790 climatizadores para atender 1,5 mil salas de aula de 170 escolas localizadas em 75 cidades das regiões norte e noroeste; além de 560 mil unidades de utensílios em inox, mil refrigeradores para a conservação de alimentos perecíveis; 5,1 mil conjuntos para refeitórios (mesas e cadeiras) e 160 aparelhos de bufê para manter aquecidas as refeições nas escolas com educação em tempo integral.