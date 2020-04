Grupo Boticário doa 216 toneladas de itens de higiene e anuncia apoio à compra de equipamentos hospitalares

Para ajudar na prevenção da Covid-19 e aumentar o acesso a itens de higiene à população, o Grupo Boticário, uma das principais empresas de beleza do Brasil e do mundo, que reúne as marcas O Boticário, Eudora, quem disse, berenice?, Vult, Eume, Beautybox e Beleza na Web, intensificou a produção e o envase de álcool em gel, álcool líquido 70% e sabonetes para doação a pessoas em vulnerabilidade social, governo e redes públicas de saúde da Bahia e Paraná e a seus colaboradores e familiares. Serão destinadas 216 toneladas de produtos no total.

No Paraná, serão ao todo 20 toneladas envasadas e doadas ao governo do Estado para distribuição em comunidades carentes. Será ainda distribuída 1,5 tonelada de álcool em gel para unidades de Saúde de São José dos Pinhais, cidade onde o Grupo Boticário tem uma das suas fábricas. No início de março, em parceria com a prefeitura de Curitiba, a empresa também doou 1,7 tonelada em álcool-gel.

Além disso, a empresa assumiu um compromisso com a Femipa (Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná) para doar R$ 500 mil para apoio à compra de equipamentos hospitalares. “Entendemos o nosso papel como indústria de higiene e beleza e uma das maiores varejistas do país, por isso queremos dar uma contribuição maior para a sociedade neste momento em que passamos por uma crise de saúde global. Sabemos que nosso compromisso vai além da produção e comercialização de produtos de beleza, estamos juntos na construção de um país mais justo e mais consciente. Essas doações se conectam com a nosso propósito e nossos valores de valorização das pessoas. Durante nossa trajetória, já enfrentamos outras dificuldades, que sempre trouxeram grandes lições e valores humanos que carregamos até hoje. Por isso, acreditamos que períodos difíceis fortalecem parcerias e estamos buscando fazer isso com toda a nossa rede para sairmos juntos e ainda mais fortes como sociedade”, reforça o CEO do Grupo Boticário, Artur Grynbaum.

Os itens de higiene serão produzidos nas duas fábricas da empresa em São José dos Pinhais (PR) e Camaçari (BA), que estão operando apenas de maneira parcial apenas para atender a esta demanda. Para os colaboradores escalados a atuar nesta força-tarefa, o Grupo reforçou todas as medidas de higiene e segurança necessárias nesse momento de pandemia. Para aqueles que atuam nas linhas de produção de perfumes, maquiagem e cremes, que serão paralisadas nesse período, a empresa concedeu férias coletivas.

Sempre priorizando o cuidado com a saúde e a segurança das pessoas, o Grupo Boticário seguiu todas as determinações de autoridades em cada localidade em relação ao funcionamento de suas lojas. Grande parte delas está fechada e aquelas que ainda estão abertas trabalham em horários alternativos. Nestas, todos os testes de produtos foram suspensos e cuidados de segurança e higienização reforçados. Com o movimento de fechamento de lojas e a sensibilização para as pessoas ficaram em casa, a empresa reforçou sua operação e-commerce para atender as demandas online que cresceram significativamente.